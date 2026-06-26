Россия ограничила поставки всей рыбной продукции из Армении

Россия расширила ограничения на ввоз рыбной продукции из Армении и временно приостановила сертификацию товаров еще двух предприятий республики. Об этом 26 июня сообщили в Россельхознадзоре.

Согласно решению, сертификация ограничивается до момента, пока компании не устранят ранее зафиксированные нарушения. С учетом этого шага поставки всей рыбной продукции из Армении на российский рынок в настоящее время приостановлены.

В ведомстве напомнили, что из-за системных нарушений армянскую сторону ранее просили ограничить экспорт продукции всех предприятий, кроме ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс». Эти компании принимали участие в инспекции, и для них действовал режим усиленного лабораторного контроля.

«Впоследствии в ходе анализа материалов был подготовлен предварительный отчет», — приводит текст сообщения ТАСС.

Представители ведомства добавили, что ограничения будут действовать, пока армянские поставщики не предоставят необходимые подтверждающие материалы и не устранят недочеты. Сейчас российская сторона продолжает работу с коллегами из Армении для обеспечения безопасности продукции, экспортируемой в РФ, дополняет «Газета.Ru».