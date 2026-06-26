Состоялось очередное заседание рабочей группы по развитию детско-юношеского спорта в Самарской области

Состоялось очередное заседание рабочей группы по развитию детско-юношеского спорта комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Физическая культура и спорт». Участниками видеоконференции стали представители Министерства спорта Российской Федерации, общероссийских спортивных федераций, Государственной Думы Российской Федерации, а также руководители региональных органов власти в сфере физической культуры и спорта.

Рабочая группа создана в мае 2026 года как рабочий орган комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт». Руководителем группы назначена министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В поле деятельности рабочей группы – ключевые направления развития детско-юношеского спорта, в том числе вопросы, которые стали фокусом внимания Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося в ноябре 2025 года в Самаре в рамках международного форума «Россия – спортивная держава».

Совет задал вектор дальнейшего развития детско-юношеского спорта на ближайшие годы. По его итогам глава государства утвердил перечень системообразующих поручений (№ Пр-2978 от 23.12.2025), в том числе касающихся изменения законодательства Российской Федерации, расширения возможности использования спортивных сооружений для реализации образовательных программ в области физической культуры и спорта, создания во всех регионах школьных лиг, расширения мер поддержки тренеров, включая первых тренеров, медико-биологического сопровождения юных спортсменов и другое.

На состоявшемся заседании члены рабочей группы рассмотрели возможности развития спортивных школ-интернатов, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки; развитие школьных спортивных клубов и меры по повышению эффективности их деятельности; развитие инновационных видов спорта в системе детско-юношеского спорта, в том числе компьютерного спорта и фиджитал спорта (функционально-цифрового спорта).

«В ходе встречи мы заслушали и обсудили целый ряд предложений по заданной повесткой тематике. По итогам заседания рабочей группой будут подготовлены предложения по выработке и реализации мер государственной политики по проблематике обсужденных вопросов, в том числе с учетом опыта регионов, и направлены в комиссию», - прокомментировала Лидия Рогожинская.

По поручению главы государства Владимира Путина Администрацией Президента совместно с Правительством Российской Федерации и при участии комиссии Госсовета в настоящее время обеспечивается подготовка и проведение заседания Совета при Президенте России на тему «О развитии системы физкультурных мероприятий и спортивных соревнований».