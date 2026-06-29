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Каждый четвертый россиянин может работать удаленно

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каждый четвертый россиянин может работать удаленно

Авито Работа совместно с МТС Линк провели опрос более 7 000 работающих россиян и выяснили, что этим летом удаленный формат доступен каждому четвертому работающему россиянину: 16% трудятся дистанционно круглый год, еще 9% могут перейти на удаленку или гибридный график в летний период. Еще каждый пятый (20%) опрошенный может договориться об удаленке с работодателем. Более половины респондентов (54%) сообщили, что их работа требует постоянного присутствия на месте.

Среди россиян, которым доступен удаленный формат работы, треть (33%) планируют провести лето, работая из дома или квартиры. Еще 18% собираются перебраться на дачу или в загородный дом, и столько же (18%) планируют работать из офиса.

Самым важным фактором в обустройстве рабочего места вне офиса опрошенные удаленщики называют стабильный и быстрый интернет (46%), причем женщины (50%) называли этот фактор чаще мужчин (42%).

Среди преимуществ удаленной работы летом россияне чаще всего называют возможность самостоятельно управлять своим днем (34%) — этот пункт особенно важен для женщин (37% против 29% у мужчин).

Удаленный формат также помогает совмещать работу с летним отдыхом и личными делами. Четверть опрошенных (25%) отметили возможность работать и одновременно проводить больше времени на природе.

По мнению каждого третьего опрошенного, профессия которого допускает удаленку, данный вид работы был бы невозможен без электронного документооборота (36%) и онлайн-документов с возможностью совместной работы (35%)

Среди инструментов для онлайн-встреч наиболее востребованными оказались мобильные приложения для подключения к созвонам со смартфона, если ноутбук находится не под рукой (39%), а также сервисы видеосвязи с гибкими настройками звука и изображения, помогающими избежать проблем со связью (33%)

Возможность работать в удаленном формате этим летом есть у большинства специалистов службы поддержки (67%), дизайнеров и проектировщиков (66%), IT-специалистов (65%) и сотрудников маркетинга и PR (63%)

Обеспечивать эффективность вне их стен помогают платформы для онлайн-коммуникаций и коллаборативные инструменты, которые впервые стали массовыми в 2020 – 2021 годах из-за пандемии и с тех пор остаются в фокусе.

Теги: Опрос

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