При содействии сотрудников органов внутренних дел Самарского региона осуществлено переселение в Россию более двух тысяч соотечественников из зарубежных стран

Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, является одним из приоритетных направлений совершенствования миграционной политики Российской Федерации.

За последние два с половиной года, при содействии сотрудников Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самарской области и их коллег из территориальных органов внутренних дел, в рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию, осуществлено переселение более двух тысяч соотечественников.

Среди тех, кто решил вернуться в Россию путем репатриации - Антонина Багаева и члены её семьи. Они прибыли из Республики Казахстан. Причиной переселения для них стали в том числе языковые, культурные барьеры и экономические факторы. Таким образом, женщина и члены её семьи заявили вновь обрести связь с исторической родиной. Полицейские оперативно рассмотрели заявления и приняли положительные решения. После вручения свидетельств участников Государственной программы, полицейские разъяснили соотечественникам порядок предоставления государственных гарантий, социальной поддержки и приобретения гражданства Российской Федерации.

Так, члены семьи Багаевых стали полноправными жителями Российской Федерации. Для них открылись новые возможности для социальной, образовательной и профессиональной реализации. Сегодня, Антонина Александровна, являясь дипломированным специалистом в области преподавания естественных наук, осуществляет трудовую деятельность в одном из учебных заведений Самарской области.

Программа переселения соотечественников продолжает работать, предоставляя гражданам возможность воплотить мечту о новой жизни на территории Российской Федерации, а сотрудники полиции всегда готовы оказать необходимую помощь и консультации.