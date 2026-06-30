LADA GRANTA в Тольятти столкнулась с грузовиком

Еще одно дорожно-транспортное происшествие 29 июня произошло 11:50 в Центральном районе города Тольятти. 44-летний водитель, управляя автомобилем LADA GRANTA, двигался по Обводному шоссе в направлении ул. Новозаводской. В пути следования, возле дома № 31, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовым автомобилем, под управлением 44-летнего водителя, который двигался в прямом попутном направлении. Водитель легкового автомобиля госпитализирован.

29 июня на территории Самарской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 17 человек