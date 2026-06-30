В Самаре открылась уличная фотовыставка «Надежные люди»

В Самаре на Аллее трудовой славы у Триумфальной арки начала свою работу уличная фотовыставка «Надежные люди», посвященная сложному труду энергетиков Группы «Россети». Герои экспозиции решают стратегические задачи для развития города, региона и страны в целом. Организатором экспозиции выступил филиал «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» в рамках федерального проекта Группы «Россети».

Место размещения фотовыставки выбрано не случайно. Район Рабочая Безымянка, где находится Аллея трудовой славы, – символ индустриальной мощи областной столицы. Здесь расположены основные промышленные предприятия, надежное электроснабжение которых обеспечивают специалисты компании «Россети Волга». Портреты героев на своих рабочих местах демонстрируют высокую ответственность и сложность труда энергетиков, а также сопровождаются описанием их обязанностей и ключевых задач.

«Выставка «Надежные люди» – это благодарность всем тем, кто выбрал энергетику делом жизни, где есть место подвигу и развитию, где ценят взаимовыручку и командный дух. Благодаря энергетикам появляются новые производства, строятся жилые комплексы, развиваются регионы. Мы хотим познакомить жителей и гостей города с теми людьми, которые зажигают свет в окнах их домов, и еще раз показать, что за простым щелчком выключателя стоит сложный труд специалистов этой важной профессии», – отметил директор филиала «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» Станислав Чуфистов.

Приглашаем всех желающих посетить уличную фотовыставку «Надежные люди», которая в открытом доступе размещена до конца июля 2026 года на пересечении проспекта Кирова и проспекта Юных Пионеров.