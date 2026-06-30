В Красноярском районе грузчик выносил со склада чужую обувь, надевая ее

В ОМВД России по Красноярскому району за помощью обратился представитель коммерческой организации, который сообщил о нескольких кражах посылок из складского помещения. Заявитель предоставил финансовые документы и пояснил полицейским, что до момента оплаты товара получателем имущество остаётся собственностью торговой компании.

Сотрудники территориального отдела внутренних дел осмотрели помещение, опросили работников склада и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Изучив полученные материалы, полицейские восстановили обстоятельства произошедшего: 33-летний ранее судимый за имущественные преступления грузчик организации в ночное время дважды переобувался в кроссовки, которые находил в подготовленных к отправке посылках, оставляя в коробках свою обувь. Подмену оперативно замечали работники склада, которые пытались взыскать со злоумышленника стоимость посылок, но после второго хищения поняли, что самостоятельно не справятся, и обратились за помощью в полицию.

Оперуполномоченные выехали по месту жительства местного жителя, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина признал вину в совершении противоправных деяний и пообещал возместить коммерческой организации ущерб в полном объеме.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по Красноярскому району в отношении задержанного возбуждено два уголовных дела, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Дознавателем изучаются материалы, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, проводятся допросы, собираются характеризующие материалы и иные доказательства для подготовки передачи материалов в суд.