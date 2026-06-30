Таксисты реже выходят на линию из-за проблем с топливом

В ряде регионов из-за топливного кризиса усилился дефицит такси. Рост цен на заправках приводит к снижению рентабельности легковых пассажирских перевозок, поэтому многие водители стали реже выходить на линию. Сложившаяся ситуация уже привела к росту цен на такси и дисбалансу спроса и предложения.

Водители такси стали реже выходить на линию из-за топливного кризиса, рассказали “Ъ” участники рынка.

Перебои с топливом начались в России в конце мая.

Топливный дефицит сильнее всего отражается именно на рынке такси, отмечает руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Олег Амосов. В отличие от общественного транспорта, который централизованно обеспечивается топливом, водители такси заправляются самостоятельно и зависят от ситуации на АЗС, напоминает он.

В местах, где ограничения носят точечный характер, заметного негативного влияния на выполнение заказов не фиксируется, тогда как при более выраженном дефиците усиливаются очереди на АЗС и увеличиваются временные издержки водителей, что приводит к частичному снижению числа активных выходов на линию и падению эффективности выполнения заказов, поясняет руководитель Объединения самозанятых России Иван Литвинов.

Водители тратят больше времени на поиск подходящей АЗС и заправку, при этом могут выполнить меньше заказов, чем раньше, подтверждают в сервисе «Максим».

Рост топливных затрат уже оказывает давление на рентабельность перевозчиков, отмечает Иван Литвинов.

При этом средний уровень цен на поездки пока не изменился, что дополнительно усугубляет восприятие ситуации водителями, поскольку их расходы растут, а доходы остаются прежними, соглашается Сергей Привалов.