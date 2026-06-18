Число автобусов на маршруте №396 Самара – Петра Дубрава увеличили до 30

В Самаре увеличили число автобусов на маршруте №396, который едет в поселок Петра Дубрава. Ранее жители жаловались на то, что автобусы ездят в нарушением графика. В минтрансе Самарской области заверили, что автобусов стало больше, пишет Самара-КП.

«С 8 июня на маршруте работают 25 автобусов, а с 15 июня их количество увеличилось до 30», – сообщила пресс-служба министерства.

Эти меры приняли, чтобы соблюдать интервал движения и повысить удобство поездок, объяснили в минтрансе и пообещали продолжить работу по оптимизации автобусных маршрутов.