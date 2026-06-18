Я нашел ошибку
Главные новости:
В самарском аэропорту задержаны и отменены 11 рейсов в Москву и Сочи
В самарском аэропорту задержаны и отменены 11 рейсов в Москву и Сочи
Для самарских аграриев упростят расчёт ущерба от ЧС
Для самарских аграриев упростят расчёт ущерба от ЧС
«Мир беспилотников»: старт конкурсного отбора на тематическую смену в Артеке
«Мир беспилотников»: старт конкурсного отбора на тематическую смену в Артеке
Летом спрос на банщиков вырос на 27% за год
Летом спрос на банщиков вырос на 27% за год
Летом каждый десятый россиянин ест по ночам
Летом каждый десятый россиянин ест по ночам
Россиянам предрекли рост ставок по семейной ипотеке после 1 июля
Россиянам предрекли рост ставок по семейной ипотеке после 1 июля
57 социально значимых проектов из Самарской области получили президентские гранты
57 социально значимых проектов из Самарской области получили президентские гранты
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.91
0.12
EUR 82.97
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сабантуй отметят в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Самаре
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Число автобусов на маршруте №396 Самара – Петра Дубрава увеличили до 30

237
Число автобусов на маршруте №396 Самара – Петра Дубрава увеличили до 30

В Самаре увеличили число автобусов на маршруте №396, который едет в поселок Петра Дубрава. Ранее жители жаловались на то, что автобусы ездят в нарушением графика. В минтрансе Самарской области заверили, что автобусов стало больше, пишет Самара-КП.

«С 8 июня на маршруте работают 25 автобусов, а с 15 июня их количество увеличилось до 30», – сообщила пресс-служба министерства.

Эти меры приняли, чтобы соблюдать интервал движения и повысить удобство поездок, объяснили в минтрансе и пообещали продолжить работу по оптимизации автобусных маршрутов.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Движение транспорта по участку ул. Гаражной в Самаре временно ограничат
18 июня 2026, 09:07
Движение транспорта по участку ул. Гаражной в Самаре временно ограничат
Ограничение связано с капитальным ремонтом канализационных колодцев, который проведет ООО "Самарские коммунальные системы". Транспорт
235
В Самаре планируют запустить новую трамвайную линию
17 июня 2026, 13:46
В Самаре планируют запустить новую трамвайную линию
Магистраль Центральная в Самаре должна стать полноценной городской дорогой с 6 полосами. Транспорт
591
Десять знаков отличия «За безаварийную работу» вручены водителям Трамвайно-троллейбусного управления Самары
16 июня 2026, 14:00
Десять знаков отличия «За безаварийную работу» вручены водителям Трамвайно-троллейбусного управления Самары
ольшинство награжденных — водители первого класса, отработавшие в Трамвайно-троллейбусном управлении от 9 до 33 лет. Общество
598
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
18 июня 2026  13:17
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
146
Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области
18 июня 2026  12:52
Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области
142
Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары
18 июня 2026  10:01
Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары
249
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
16 июня 2026  11:17
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
552
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
16 июня 2026  09:18
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
582
Весь список