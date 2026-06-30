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Вступил в силу обвинительный приговор жителю Тольятти за операцию с чужими 880 тысяч рублей

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Вступил в силу обвинительный приговор жителю Тольятти за операцию с чужими 880 тысяч рублей

В отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратился отец троих несовершеннолетних детей, который сообщил, что стал жертвой мошенников. В ходе опроса мужчина пояснил оперуполномоченным, что нашел в Интернете объявление о продаже пианино, связался с продавцом и обговорил условия сделки. Продавец на электронную почту направил ему файл с якобы квитанцией транспортной компании и предложил оплатить товар и доставку на указанный им расчетный счет. Так как заявителя устроила стоимость, фактически ниже реальной, он перечислил «продавцу» двумя платежами 178 тысяч рублей. После чего обратился в транспортную компанию, чтобы уточнить время доставки, узнал, что квитанция поддельная, и обратился за помощью в полицию.

Следователи полиции по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, возбудили уголовное дело, направили в службы и подразделения отдельные поручения на розыск подозреваемых.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и опросили очевидцев, направили запросы в различные организации, получили ответы, провели технические мероприятия, включающие анализ данных и использование современных технологий для выявления дополнительных деталей произошедшего, после чего изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных по возможному пути следования злоумышленника.

Оперуполномоченные установили личность, место жительства и задержали молодого человека, который получил через банкомат денежные средства потерпевшего и еще 702 тысячи рублей, после чего передал их для перевода в цифровую валюту.

В ходе допроса в качестве подозреваемого ранее не судимый, профессионально занимающийся спортом молодой человек признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что в октябре прошлого года его добавили в группу в мобильном приложении, где находились несколько человек. Незнакомцы объяснили ему, что он может быстро заработать, если возьмет в указанном ими месте банковскую карту, обналичит с нее денежные средства и передаст следующему «помощнику» для перевода в криптовалюту. Некоторое время он наблюдал за общением в группе, затем согласился с предложением, получил фотографию с координатами места, где под камнем лежала чужая карта, и выполнил инструкции анонимных кураторов. С его слов, спустя некоторое время платежный инструмент выкинул, осознал, что совершил правонарушение, и удалил чат.

В результате проведенных следственных и оперативных мероприятий подозреваемый полностью возместил потерпевшему ущерб. Материалы розыска лиц, организовавших, участвующих и пострадавших от незаконной деятельности, выделены в отдельное производство. Злоумышленнику, получившему 10 тысяч рублей за осуществление неправомерных действий с чужими денежными средствами, вручена копия обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в суд.

Автозаводский районный суд г. Тольятти признал доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, достаточными для вынесения фигуранту приговора, признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 187 УК РФ, и назначил наказание в виде принудительных работ на один год в исправительном центре с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Кроме того, у 22-летнего преступника изъяты денежные средства, полученные в результате совершения преступления.

Полиция предупреждает: не соглашайтесь на предложения «лёгкого заработка», в том числе через получение и перевод денег — так вас вовлекают в дропперство. Участие в таких схемах влечет уголовную ответственностью и блокировку счетов, даже если вы не осознавали, что помогаете мошенникам. Будьте бдительны и не передавайте свои данные посторонним.

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