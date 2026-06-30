С Николаем Дроздовым по зоопаркам России: в 2ГИС появились анимированные модели животных

На картах крупнейших зоопарков России появились анимированные модели зверей и птиц. Теперь можно не просто найти нужный вольер, но и увидеть, как слон машет хоботом, панда валяется на спине, а гималайский медведь танцует — совсем как в жизни. На карте 2ГИС «ожили» более 20 видов животных: амурский тигр, леопард, слон, носорог, лев, снежный барс, бурый и белый медведи, большая панда, жираф, бегемот, пингвины, крокодил и другие. Чтобы запустить анимацию, нужно приблизиться к животному на карте зоопарка и нажать на модель.