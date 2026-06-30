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С 1 июля в Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) начнет работать сеть беспроводного интернета для посетителей и пациентов.
В Клиниках СамГМУ появится бесплатный Wi‑Fi для пациентов
Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области М.Ю. Ламонов провел выездной прием по обращению граждан о расселении из аварийного дома
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СОХМ приглашает на презентацию книги «Машерочкины сказки» профессора Самарского университета Зои Михайловны Кобозевой
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С Николаем Дроздовым по зоопаркам России: в 2ГИС появились анимированные модели животных

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С Николаем Дроздовым по зоопаркам России: в 2ГИС появились анимированные модели животных

 

На картах крупнейших зоопарков России появились анимированные модели зверей и птиц. Теперь можно не просто найти нужный вольер, но и увидеть, как слон машет хоботом, панда валяется на спине, а гималайский медведь танцует — совсем как в жизни. На карте 2ГИС «ожили» более 20 видов животных: амурский тигр, леопард, слон, носорог, лев, снежный барс, бурый и белый медведи, большая панда, жираф, бегемот, пингвины, крокодил и другие. Чтобы запустить анимацию, нужно приблизиться к животному на карте зоопарка и нажать на модель.

 