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Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено

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5 июля (воскресенье) в 13.00 Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено «Ближайшая ЗаВолга» (12+).

5 июля (воскресенье) в 13.00 Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено «Ближайшая ЗаВолга» (12+). Экскурсию проведет краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин.

Экскурсанты смогут увидеть одно из самых красивых мест самарской области, до которого можно добраться без труда. В ходе экскурсии гости узнают историю села Рождествено, увидят старинную церковь и часть сохранившейся усадьбы графа Владимира Орлова-Давыдова, мозаичные панно на стене рыбного магазина (здание бывшего рыбного колхоза) и водонапорную башню 1907 года, винокуренный завод, который более 100 лет выпускал одну из самых качественных спиртовых продукций в России.

Кроме того, посетители пройдутся по подвесному деревянному мостику, который в народе называют Чертовым из-за прогнувшихся перекладин, и прикоснутся к гигантским волжским осокорям (тополям), которые служили вдохновением для самарских художников XIX–XX веков.

Место встречи – Речной вокзал у главного входа (причал №1). Сбор группы в 12.30, отправление в 13.00. Просим обратить внимание – переправа в Рождествено оплачивается отдельно.

Рекомендуется надеть удобную обувь для прогулок и взять с собой головные уборы и воду.

Стоимость участия – 500 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cMSaNB

 

Фото:   Музей-галерея «Заварка»

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