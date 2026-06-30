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22‑летняя хореограф из Самарской области стала жертвой мошеннической схемы

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22‑летняя хореограф из Самарской области стала жертвой мошеннической схемы

22‑летняя хореограф из Самарской области стала жертвой мошеннической схемы — она лишилась свыше 450 тысяч рублей, причём эти деньги девушка взяла в кредит, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Всё началось с телефонного звонка: неизвестный представился сотрудником банка и заговорил о срочной необходимости перевыпустить финансовый счёт якобы из‑за подозрительные активности. Голос звучал уверенно, оперировал «внутренними процедурами» и настойчиво подчёркивал, что действовать нужно немедленно, иначе деньги окажутся под угрозой. Напуганная девушка, хотя и знала из СМИ о различных способах мошенничества, поверила — мошенник умело имитировал стиль общения настоящего банковского работника.

Под предлогом защиты средств аферист убедил хореографа выполнить ряд действий: продиктовать код из СМС, а затем оформить кредит и перевести полученные деньги на «безопасный» счёт. Из‑за сильного эмоционального давления девушка не успела остановиться и критически оценить ситуацию: каждый шаг ей преподносили как единственно верный способ спасти финансы. В результате она не только потеряла крупную сумму — более 450 тысяч рублей, — но и осталась с долговыми обязательствами.

Только спустя некоторое время, когда попытки связаться с «сотрудником банка» не дали результата, девушка осознала, что стала жертвой обмана. Она немедленно обратилась в полицию, где подробно рассказала о случившемся и предоставила все имеющиеся данные — номера телефонов, скриншоты переписки, выписки по операциям. Возбуждено уголовное дело, полицейские проводят проверку и принимают меры для установления лиц, причастных к преступлению.

Полиция напоминает: настоящие сотрудники банков никогда не просят называть коды из СМС, передавать данные карт, оформлять кредиты или переводить деньги на сторонние счета. При любых упоминаниях о деньгах – положите трубку.

Теги: Мошенники

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