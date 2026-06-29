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В июле в России заработают законы для борьбы с мошенниками

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в июле в России заработают законы для борьбы с мошенниками

В июле в России заработают законы, позволяющие банкам оперативно обмениваться данными о кредитных историях для борьбы с мошенниками, а родителям - отслеживать финансовые операции несовершеннолетних, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

"Противодействие мошенникам. Банки и микрофинансовые организации смогут оперативно получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения, способствующие предупреждению возможного мошенничества", - написал Володин в своем канале на платформе "Макс".

Он рассказал, что родителям и другим законным представителям будут предоставлять выписки по счетам и вкладам детей, что позволит отслеживать финансовые операции несовершеннолетних и защитит их от действий злоумышленников, включая вовлечение в преступную деятельность.

"С 2025 года Государственной Думой принято 13 законов, направленных на борьбу с мошенниками", - добавил председатель Госдумы.

Также, по словам Володина, усиливается контроль за мигрантами, и вводится административная ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования (закон вступил в силу 10 июня).

"Установлена повышенная уголовная ответственность за подделку и оборот официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих (закон вступил в силу 21 июня)", - добавил он.

Кроме того, председатель Госдумы уточнил, что существенно увеличиваются пошлины для мигрантов.

"Решения направлены на совершенствование миграционной политики и повышение уровня безопасности в нашей стране", - уточнил Володин.

Помимо прочего, в публикации отмечается, что повышается безопасность сделок с недвижимостью, и с 1 июля текущего года личность правообладателя при подаче электронных документов для регистрации прав на недвижимость можно будет подтвердить в Единой биометрической системе.

"Для этого прилагаемые документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Сочетание этих двух факторов обеспечит высокий уровень безопасности сделок", - подчеркивается в сообщении.

Также сообщается, что с 26 июня 2026 года за перепродажу ж/д билетов вводится ответственность, и за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических, по оформлению в электронной форме железнодорожных билетов будет грозить штраф.

Теги: Мошенники

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