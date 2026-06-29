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В Москве завершен первый этап предвыборного съезда «Единой России», открывающий избирательную кампанию 2026 года.

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В Москве завершен первый этап предвыборного съезда «Единой России», открывающий избирательную кампанию 2026 года.

 

Ключевые вопросы повестки — утверждение списков кандидатов в Госдуму и принятие новой долгосрочной программы партии. В работе съезда участвовали делегации всех 89 регионов страны, в том числе Самарской области.

Делегацию 63-го региона возглавил секретарь областного отделения партии, губернатор Вячеслав Федорищев. В её состав вошли победители предварительного голосования и лидеры общественного мнения. Среди них — Герои России и участники специальной военной операции Михаил Тамбовцев, Денис Портнягин и Максим Девятов, а также кавалер ордена Мужества, чемпион мира по панкратиону Рамис Терегулов и боевой генерал, участник СВО Андрей Колотовкин.

Кроме того, в составе делегации — координаторы партпроектов и действующие депутаты регионального и городского парламентов, победившие на ПГ.

Выступая перед делегатами, Президент России Владимир Путин обозначил ключевые приоритеты. Глава государства подчеркнул, что Россия уверенно противостоит беспрецедентному давлению западных элит, а попытки победить нашу страну на поле боя или раскачать политическую ситуацию изнутри терпят крах.

«Россия твердо стоит на ногах и заявляет свои коренные интересы, готова сражаться за них. Свобода человека и суверенитет РФ — понятия равнозначные», — заявил Владимир Путин, отметив, что подлинной элитой страны сегодня являются бойцы СВО.

Особое внимание Президент уделил социальной сфере, назвав актуальной инициативу о признании особого статуса учителя. «Закрепление такого статуса не должно быть формальным. Речь о дополнительной поддержке, о новых возможностях для профессионального роста тех, кто посвятил себя воспитанию новых поколений», — сказал он. Глава государства также призвал депутатов и партийцев меньше сидеть в кабинетах, чаще выходить в поле и встречаться с людьми, слышать их просьбы.

Председатель партии Дмитрий Медведев, поблагодарив Президента за напутствия, подчеркнул, что «Единая Россия» обязана быть надежной опорой главе государства и служить народу. Он напомнил, что выборы 2026 года впервые проходят в условиях, когда страна ведет боевые действия ради защиты своих коренных ценностей. «Наши враги будут пытаться нарушить ход предвыборной кампании провокациями и диверсиями. В этих условиях принципиально важно сохранять партийную дисциплину и выдержку», — заявил Медведев.

Секретарь регионального отделения партии, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил: «Особая гордость – участие в предстоящих выборах наших защитников – почти 480 ветеранов СВО претендуют на выдвижение в органы власти всех уровней».

«Отдельно хочу отметить поддержку Президентом инициативы о признании особого статуса учителя. Это очень важное решение: оно должно быть не формальным, а содержательным – с реальной поддержкой и возможностями для профессионального роста.

Уверен, что решения, принятые на Съезде, станут надёжной основой для достижения национальных целей»,– подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Представители региональной команды активно включились в обсуждение Народной программы и будущих проектов развития.

Заместитель председателя правительства Самарской области Вячеслав Романов отметил масштаб события:«Здесь лучшие представители со всех уголков страны. Сегодня по большому счету будет дан старт большому политическому процессу. Мы можем обменяться с коллегами видением повестки, обсудить планы дальнейшего развития. Я уверен, что такое общение и то единение, которое показывает команда «Единой России» в Самарской области, очень важно для региона».

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников обратил внимание на рекордное число участников: «Участников съезда — почти 5 тысяч человек. Это очень большое количество. Событие для всей страны важнейшее. И сколько здесь участников СВО! Настрой у людей очень хороший, боевой».

Герой России, выпускник первого потока «Школы героев» Максим Девятов подчеркнул ответственность момента: «Это мероприятие важно, потому что по итогу будут определены лица, которые от партии будут представлять Государственную думу РФ от наших многочисленных регионов. Мы должны достойно нести это знамя».

Сенатор РФ, заместитель секретаря   Самарского регионального отделения ЕР Марина Сидухина акцентировала внимание на победе и любви к малой родине:

«Сегодня очень большое политическое событие. Будут определены люди, которые пойдут на выборы. Мы идем только к победе. Это те люди, которые будут представлять Самарский регион из различных социальных структур. Главное у них — любовь к малой родине, к России и стремление к нашей общей Победе. Желаю успехов всей самарской делегации во главе с нашим секретарем Вячеславом Андреевичем Федорищевым».

Ректор СамГМУ Александр Колсанов, впервые участвующий в федеральном съезде, рассказал о задачах:

«Очень много задач по выполнению наказов избирателей. Наша задача — их выполнить и наш регион приподнять. Новые перспективы, новые ожидания, чтобы все получилось. На это работаем в одной команде».

Депутат Самарской губдумы Александр Живайкин напомнил, что предложения региона уже включаются в итоговый документ: «Мы видим, что наши инициативы — в основе здорового образа жизни, развития массового спорта — входят в программу. Через наши турниры, такие как "Новая высота", становятся сильнее. Приятно, что в программе есть и пожелание борцов — Дворец единоборств. Уверен, через Народную программу этот проект будет реализован».

Руководитель регионального штаба "Молодой гвардии" Антон Родионов   отметил   вклад молодежи в новую Народную программу:

«У нас большой фронт работы по сбору предложений от молодежи во все уголки Самарской области. Мы опрашивали ребят, чего не хватает: спортивных площадок, сооружений. Часть анализа уже готова. У нас есть время догрузить предложения до августа. Мы, как "Молодая гвардия", всегда будем помогать партии и продолжим эту работу».

Заместитель секретаря реготделения Единой России Александр Фетисов отметил силу и состав делегации:

«Здесь много встреч со старыми надежными товарищами — теми, на ком все держится в стране. Это участники СВО. Хочу сказать, что в Самарской области мы очень достойно представлены этими героями — нашей солью земли, которые выполняют самую важную работу. Руководители предприятий, деятели науки — те, кто в сложнейших условиях обеспечивает развитие страны. Сегодня пойдет серьезный разговор о том, как развиваться дальше, и каждый из нас должен составить свой личный ответственный план».

Как отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, первый этап съезда — важнейший для утверждения кандидатских списков. Напомним, что предварительное голосование, по данным Дмитрия Медведева, позволило почти 480 ветеранам СВО претендовать на выдвижение в органы власти всех уровней. Второй, практический этап с конкретными цифрами по строительству дорог, школ и поликлиник запланирован на август.

Теги: Единая Россия

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