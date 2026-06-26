В Самаре полицейские обвиняют жительницу Приморского края в совершении мошенничества

Отделом дознания Управления МВД России по г. Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», в отношении 24-летней ранее несудимой жительницы Приморского края.

В декабре прошлого года в полицию за помощью обратилась 35-летняя жительница Самары. Женщина пояснила, что откликнулась на Интернет-объявление о продаже куртки. После обсуждения условий покупки и перечисления денежных средств, продавец пообещал отправить товар позже, сославшись на позднее время и режим работы филиала службы доставки. В последующем перестал отвечать на звонки, не вернул деньги и игнорировал сообщения покупателя.

Для установления личности недобросовестного продавца сотрудники полиции изучили документы, предоставленные заявителем, проанализировали банковские выписки и направили запросы в различные организации. На основании полученных данных сотрудники Управления МВД России по городу Самаре пришли к выводу, что хищение 3,5 тысячи рублей могла совершить жительница одного из регионов России. После установления личности предполагаемой злоумышленницы полицейские выехали в рабочую командировку в Приморский край, где установили её точное местонахождение и выяснили обстоятельства произошедшего.

Допрошенная в качестве подозреваемой женщина признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что после получения денег передумала отправлять товар адресату.

В настоящее время жительнице Приморского края вручена копия обвинительного акта, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В ходе предварительного расследования подозреваемая возместила потерпевшей причиненный ущерб в полном объеме.