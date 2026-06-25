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Мошенники меняют тактику атаки на подростков: на 20% выросла схема с работой

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Мошенники меняют тактику атаки на подростков: на 20% выросла схема с работой

По данным Т-Банка, с ноября прошлого года количество мошеннических атак на подростков 14-17 лет с помощью звонков по телефону снизилось на 27%. При этом на 20% выросло число атак в интернете, через предложение выгодной подработки. Средний чек потенциальных потерь увеличился сразу на 60%. Чаще всего мошенники атакуют подростков из Московской и Ленинградской области, Татарстана и Краснодарского края.

Как устроена схема обмана

Мошенники предлагают легкий заработок в интернете. Условия выглядят идеально: работа удаленная, график свободный, опыт не требуется, а оплату переводят каждый день.

Обязанности обычно несложные: например, писать комментарии под товарами и накручивать рейтинг, ставить лайки под видео или тестировать игры. 

За это работодатель обещает щедрое вознаграждение. Например, 100 ₽ за лайк под видео.

Чтобы заполучить доверие, мошенники могут даже заплатить первый гонорар. После чего «работодатель» просит что-то оплатить. Например, предлагает пройти обучение, выпустить зарплатную карту и открыть доступ к заданиям с повышенным вознаграждением. В итоге ребенок остается и без подработки, и без денег.

Статистика и география угроз

  • Гендерный дисбаланс: парни попадают под влияние мошенников  в 2–2,5 раза чаще, чем девушки.
  • Главный канал связи: почти половина всех атак происходит в мессенджерах.
  • Средний возраст: на уловки чаще всего попадаются подростки в возрасте 16 лет.
  • Регионы-лидеры: Московская  и Ленинградская  области, Татарстан, а также  Краснодарский край.

«Дети стали одной из основных мишеней для обмана. Мошенники понимают, что подросткам  часто нужны карманные деньги, поэтому втереться им в доверие проще.

Мы видим, что все чаще родители стараются обезопасить своих детей и быть в курсе нехарактерных операций. С прошлого года в России на законодательном уровне действует механизм второй руки, который позволяет доверенному лицу проверять подозрительные или нетипичные операции и при необходимости предотвратить мошеннический перевод. В бесплатный сервис второй руки “Защита близких”  родители подключили уже более двух миллионов детей. Только с начала года родители-защитники проверили 441 тысячу подозрительных операций и спасли от мошенников почти 9 миллионов рублей», — рассказал Илья Александров, заместитель руководителя центра экосистемной защиты Т-Банка. 

Как защитить детей от обмана

Договоритесь обсуждать любую подработку. Подростки часто скрывают свои первые заработки из-за желания казаться взрослыми или страха, что родители запретят. Постарайтесь выстроить доверительные отношения: пусть ребенок показывает вам вакансии до того, как начнет выполнять задания и отправлять свои данные.

Объясните правило нулевого взноса. Ребенок должен четко усвоить: честный работодатель никогда не просит соискателя заплатить за право начать работу. Если для получения заданий требуют скинуть деньги за обучение, материалы, доступ к сайту или «страховой взнос» — это обман.

Расскажите про личные границы в интернете. Объясните, что в мессенджерах нельзя переходить по ссылкам от незнакомцев, скачивать файлы или устанавливать на телефон сторонние программы по их просьбе. Также напомните, что ни в коем случае нельзя отправлять посторонним людям фотографии своей банковской карты, паспорта или коды из СМС.

Помогите найти легальную альтернативу. Если подросток хочет зарабатывать, направьте его энергию в безопасное русло. Существуют проверенные государственные программы временного трудоустройства школьников от центров занятости, а также официальные молодежные биржи труда, где все вакансии проходят жесткую модерацию.
Теги: Мошенники

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