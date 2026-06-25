В МВД РФ дипфейк назвали самой опасной технологией в руках мошенников

Дипфейк – самая опасная технология, используемая мошенниками. Об этом сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов, его слова приводит РИА Новости.

С внедрением дипфейка число преступлений может значительно увеличиться, считает эксперт.

"Если будут звонить знакомые люди, руководители, начальники, родственники со знакомым изображением, при таком развитии событий, граждане могут выполнить любые указания, совершить любые действия", — пояснил Филиппов.

По его словам, есть три вида дипфейков: "оживление фото", "дипфейк-маска" и "дипфейк-аватар". Третий – самый опасный, поскольку он может действовать в режиме реального времени. Мошенник может позвонить жертве, и та увидит сгенерированное изображение и услышит голос, имитирующий голос реального человека.

Как отметил Филиппов, в сети есть уже более 150 тысяч сервисов, генерирующих дипфейки, и за 5 месяцев 2026 года злоумышленники обманули с помощью этой технологии 4 тысячи граждан. В общей сложности у жертв похитили 21 миллиард рублей.