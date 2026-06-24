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Жителей Самарской области предупредили о фальшивых судебных повестках

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Жителей Самарской области предупредили о фальшивых судебных повестках

МВД предупредило жителей Самарской области о новой мошеннической схеме. Злоумышленники рассылают электронные письма от имени правоохранительных органов и сообщают о якобы назначенной судебной повестке.

В сообщениях получателей пытаются убедить срочно связаться с отправителем или выполнить указанные действия, угрожая последствиями в случае игнорирования. На ответ обычно отводят всего 24 часа.

В полиции подчеркивают, что подобные письма являются мошенническими. Гражданам рекомендуют не переходить по ссылкам, не открывать вложения и не вступать в переписку с отправителями.

Информацию о судебных вызовах и следственных действиях следует проверять только через официальные каналы и государственные сервисы, пишет Самара-МК.

Теги: Мошенники

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