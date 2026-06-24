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Подруга попросила в долг у самарчанки, но это оказались мошенники

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Подруга попросила в долг у самарчанки, но это оказались мошенники

В Самаре в полицию обратилась 43-летняя местная жительница, которая сообщила, что в одном из мессенджеров ей написала подруга и попросила одолжить денег. Женщина, не заподозрив ничего странного, перевела деньги на присланный счет свыше 60 000 рублей. После отправки местная жительница позвонила подруге, чтобы уточнить, дошли ли деньги. Но подруга убедила её, что она не писала и не просила в долг. Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция Самарской области напоминает: Не действуйте сразуПерепроверьте, кто пишет, если сообщение пришло в мессенджер, не отвечайте сразу. Позвоните человеку по обычному телефонному номеру (не по тому, что в чате — мошенники могут подменить контакт). Так вы убедитесь, что аккаунт не взломан. Можно задать личный вопрос, ответ на который знаете только вы двое: как зовут питомца, в каком районе находится школа, какой ваш любимый фильм. Используйте другой канал связи, если дозвониться не выходит, напишите человеку в другой мессенджер или свяжитесь через общих знакомых. Не сообщайте секретные данные, даже если собеседник убедительно просит назвать код из СМС, CVV-код карты или ПИН-код под предлогом «проверки» — кладите трубку. Настоящие друзья, родственники или сотрудники банков никогда не запрашивают такие данные для перевода денег

Теги: Мошенники

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