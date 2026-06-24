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В июле 2026 года произойдет точечное повышение пенсий

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в июле 2026 года произойдет точечное повышение пенсий

В июле 2026 года ожидается увеличение пенсий для граждан, которым исполнилось 80 лет или которые получили I группу инвалидности. Об этом 24 июня сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что для этих категорий граждан фиксированная выплата к страховой пенсии будет увеличена в два раза, а также будет автоматически назначена надбавка за уход.

«В июле будет точечное повышение пенсий, это не массовое повышение. Граждане, которые становятся инвалидами I группы или достигают 80 лет, имеют право на дополнительную поддержку от государства», — пояснила депутат в беседе с Lenta.ru.

По ее информации, фиксированная выплата к страховой пенсии на данный момент составляет 9584,69 рубля. После удвоения эта сумма достигнет 19 169,38 рубля. Кроме того, в пенсию будет включена надбавка за уход, которая ранее составляла 1200 рублей и требовала заключения отдельного договора. Теперь же эта надбавка будет назначаться автоматически и составит 1400 рублей.

Бессараб также уточнила, что, если родственник, например, студент, хочет сохранить социальные гарантии и включить период ухода в страховой стаж, ему всё еще необходимо заключить договор и предоставить его в Социальный фонд.

Депутат напомнила, что выплата пенсий осуществляется исключительно на карты платежной системы «Мир». Для оформления такой карты достаточно обратиться в Социальный фонд или МФЦ. Если у пенсионера нет карты, он может получать пенсию наличными через «Почту России».

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