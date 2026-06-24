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Самая финансово грамотная семья Самарской области представит регион на федеральном уровне

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Самая финансово грамотная семья Самарской области представит регион на федеральном уровне

В Самарском финансово-экономическом колледже состоялся региональный этап III Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. За выход на федеральный этап боролись 13 сильнейших семей из разных уголков области.

Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций – это масштабный проект, направленный на повышение финансовой грамотности населения, развитие культуры личных и семейных финансов, а также профессионального мастерства специалистов в сфере финансового просвещения. Организатором выступает Институт финансовой грамотности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации при поддержке Министерства финансов РФ и Научно-исследовательского финансового института Минфина России.

Фестиваль проводится в три этапа: муниципальный, региональный и федеральный. В 2026 году его география охватила 31 субъект Российской Федерации. Для Самарской области это уже третий сезон, и с каждым годом количество участников только растёт. В этом году на муниципальном этапе выступили 139 семей – 410 человек из 19 районов и округов региона, что подтверждает устойчивый интерес жителей к теме осознанного управления личными финансами.

Кураторами и партнёрами регионального этапа выступили министерство финансов Самарской области и региональный центр финансовой грамотности. В состав жюри вошли представители Счётной палаты Самарской области, УФНС России по Самарской области, Отделения Самара Волго-Вятского главного управления Банка России, а также кредитных и страховых организаций.

С приветственным словом к семьям-участникам обратилась заместитель министра финансов Самарской области Елена Зябкина. Она подчеркнула, что регион является одним из лидеров финансового просвещения в стране: только в прошлом году здесь было проведено более 18 тысяч профильных мероприятий, охвативших свыше миллиона человек. Это наглядно демонстрирует масштаб и системный характер работы в Самарской области в рамках реализации региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения Самарской области» на 2024–2030 годы.

Программа регионального этапа включила четыре конкурсных испытания: деловую игру «Семейный инвесткомитет», квиз «Путь инвестора: что такое IPO», симулятор «Собери портфель» и игру «Банк слов: переводчик на финансовый». Участники разбирались в тонкостях инвестирования, учились сберегать и приумножать средства, управлять семейным бюджетом и говорить на языке финансов.

Победителем регионального этапа признана семья Рящиковых из Самары, именно они представят наш регион на федеральном этапе, который пройдёт с 12 по 13 сентября в Москве, где лучшие семьи страны поборются за звание самой финансово грамотной семьи России.

Семейный фестиваль – это не только соревнование. Это возможность провести время с близкими, получить новые знания, научиться ориентироваться в мире финансовых инструментов и ежедневно применять полученные навыки на практике. Именно такие инициативы, по мнению организаторов, формируют устойчивую финансовую культуру, которая начинается в семье и становится фундаментом благополучия всей страны.

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