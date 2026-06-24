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Россиянам назвали опасные места для сбора ягод

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Россиянам назвали опасные места для сбора ягод

В 2026 году сезон сбора диких ягод начнется раньше обычного, но делать этого без угрозы для здоровья можно не везде. Опасные места в лесу назвала россиянам ведущий инженер кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Мария Комбарова, ее слова передает «Газета.ru».

Так, в полосе 300 метров от автомобильных дорог плоды накапливают тяжелые металлы из выхлопных газов. А грибы и ягоды в радиусе нескольких километров от промышленных предприятий могут иметь в составе опасные концентрации химических веществ.

Комбарова подчеркнула, что категорически запрещен сбор плодов в зонах радиоактивного загрязнения. Также не стоит собирать ягоды и грибы на особо охраняемых природных территориях — если появятся подозрения в желании продать плоды, придется платить штраф.

«Главное правило — не брать ягоду, если есть хоть малейшее сомнение. Перед походом в лес стоит изучить атлас растений или скачать приложение для определения видов по фото», — заключила специалистка.

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