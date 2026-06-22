27‑летняя жительница Самары стала жертвой дистанционного мошенничества

Потерпевшей в мессенджере поступило сообщение с неизвестного аккаунта о бесплатном розыгрыше смартфона, в котором она приняла участие. После чего женщине сообщили о выигрыше и для его получения предложили внести «организационный взнос».

Следуя указаниям неизвестных, она перевела 15 000 рублей на указанный банковский счёт. После этого злоумышленники пообещали доставку приза, а затем потребовали дополнительный перевод — в размере 11 000 рублей.

Почувствовав подвох и сознав, что стала жертвой обмана, женщина незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и не переводить денежные средства незнакомым лицам — даже под предлогом получения выигрышей или призов.