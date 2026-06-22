В Отрадном задержанный сотрудниками ГАИ пешеход подозревается в незаконном обороте боеприпасов

В мае текущего года госавтоинспекторы во время несения службы на одной из улиц города Отрадный задержали пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. При оформлении административного материала поведение 50-летнего жителя Исаклинского района, ранее судимого за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, создало достаточные основания для проведения личного досмотра.

В присутствии понятых задержанный добровольно выдал полицейским 11 предметов, конструктивно схожих с патронами, которые, с его слов, он недавно нашел в дачном массиве и решил оставить себе.

Госавтоинспекторы передали пешехода прибывшим сотрудникам следственно-оперативной группы.

Согласно заключению эксперта, изъятые у мужчины предметы являются пригодными для стрельбы патронами, предназначенными для использования в малокалиберном спортивном и охотничьем нарезном огнестрельном оружии.

Отделом дознания ОМВД России по г. Отрадному в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, ношение боеприпасов к огнестрельному оружию). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Кроме того, за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ, должностными лицами Госавтоинспекции фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

Сотрудники полиции напоминают: в соответствии с законодательством добровольной сдачей считается выдача лицом вышеуказанных предметов вооружения по собственной воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения. Лицо, добровольно сдавшее предметы вооружения, освобождается от уголовной ответственности.