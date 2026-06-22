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В Самаре мебельный рынок сейчас активно развивается

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Самаре мебельный рынок сейчас активно развивается

По данным Авито Товаров, в Самаре мебельный рынок сейчас активно развивается. Во многих категориях продажи весной этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли. Так, из мебели на 24% выросли продажи подставок и полок, на 21% — тумб, на 7% — пуфов, банкеток и гардеробных систем. Также растут продажи различного освещения: на 23% чаще стали покупать настольные и напольные лампы, на 15% — декоративное освещение. 

Хороший рост показывает декор. Так, выросли продажи постеров и рамок (+52%), праздничных украшений (+45%) и зеркал (+9%). Кроме того, стали чаще покупать текстиль — скатерти и салфетки (+68%), полотенца (+33%), пледы и покрывала (+29%), постельное белье (+9%) и шторы (+6%).

«Пользователи всегда активно покупали и продолжают покупать на Авито мебель — причем как в новом сегменте, так и на ресейле. Сейчас на продажи “с рук” приходится чуть больше половины, 52% — это неудивительно, ведь на платформе всегда можно найти товары в идеальном состоянии, при этом в среднем на 55% дешевле новых», — комментирует Никита Ткачев — руководитель категории «Мебель и интерьер» в Авито.

Хорошую динамику показывает и рынок труда. Это связано с развитием отечественных производств: компании наращивают объемы выпуска, открывают новые цеха и нуждаются в квалифицированных кадрах. Спрос на специалистов мебельного производства растет — они занимаются раскроем материалов, обработкой деталей, сборкой и отделкой готовых изделий на мебельных производствах. 

Самые высокие средние зарплатные предложения для таких специалистов зафиксированы в Москве — работодатели предлагают таким сотрудникам в среднем 147 500 руб/мес. На втором месте оказался Санкт-Петербург, где средний предлагаемый доход мебельщиков составил 107 628 руб/мес. Тройку лидеров замыкает Московская область со средним зарплатным предложением 106 016 руб/мес. В регионе сосредоточено большое количество мебельных производств, складских комплексов и логистических центров, что поддерживает высокий спрос на специалистов отрасли.

В число регионов-лидеров также вошли: Татарстан, где мебельщикам предлагали в среднем 101 400 руб/мес, и Ростовская область, со средним зарплатным предложением 93 158 руб/мес. 

Указанные зарплатные предложения являются средними значениями зарплатных вилок, которые работодатели указывают в вакансиях. Фактический уровень дохода может зависеть от региона трудоустройства, специализации, квалификации сотрудника, опыта работы, объема выполняемых задач и формата занятости.

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