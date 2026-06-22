В Крыму до 1 сентября приостановили прием детей в лагеря

В Крыму до 1 сентября приостановлены бронирование мест, прием и размещение детей в организациях детского отдыха. Соответствующий указ 22 июня подписал глава республики Сергей Аксенов.

«На территории Республики Крым с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики», — написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов также пояснил, что ограничения касаются и других средств размещения, где планировалось проведение детских мероприятий туристической и иной направленности. Глава региона подчеркнул, что меры вводятся для обеспечения общественной безопасности, пишут "Известия".