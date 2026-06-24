Тольяттинец выпил со знакомым и избил его

В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1975 года рождения с телесными повреждениями, полученными в ходе бытового конфликта.

Для выяснения деталей случившегося на место происшествия и в лечебное учреждение выехали сотрудники полиции.

Оперативники изъяли документацию и опросили в больнице пострадавшего, который пояснил, что со знакомым распивал у себя дома спиртные напитки, в какой-то момент между ними возник конфликт и гость нанес ему несколько ударов ногами, после чего ушел, а он почувствовал себя плохо и вызвал скорую медицинскую помощь.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Располагая данными о личности злоумышленника, полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили места его возможного нахождения, задержали и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса ранее несудимый местный житель 1974 года рождения признал вину в совершении противоправного деяния, но что стало мотивом конфликта, пояснить не смог.

В ходе осмотра места происшествия специалисты экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России по г. Тольятти обнаружили и изъяли вещи со следами бурого цвета, похожими на кровь. Данные предметы следователи полиции приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти, в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.