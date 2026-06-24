24 июня утром в Сызранском районе произошло ДТП

Сегодня в 07:38 на 4 километре автодороги «Урал – Старая Рачейка» произошло дорожно-транспортное происшествие.
Оперативно на место вызова были направлены личный состав пожарно-спасательного отряда № 47 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.
По прибытии было установлено, что произошло столкновение 2 легковых автомобилей: Volkswagen и LADA.
К сожалению, пострадали 2 человека, госпитализированы.
Специалисты провели ряд аварийно-спасательных работ.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.