В Сергиевском районе местного жителя за неоднократные нарушения ПДД РФ оставили без машины

Находясь на маршруте патрулирования в одном из сельских поселений, сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Сергиевскому району остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ 21093 под управлением ранее судимого за грубые нарушения ПДД РФ 40-летнего местного жителя.

Мужчина, будучи лишенным судом права управления транспортными средствами, в январе текущего года за рулем а/м ВАЗ 21093, принадлежащего ему и супруге, передвигался по сельским улицам, пока его не задержали сотрудники Госавтоинспекции. На законное требование полицейских пройти медицинское освидетельствование в лечебном учреждении правонарушитель ответил отказом.

Отделением дознания ОМВД России по Сергиевскому району уголовное дело, возбужденное в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.264.1 УК РФ, расследовано и с утвержденным обвинительным актом передано в суд для принятия решения по существу.

Сергиевский районный суд признал доказательства, собранные сотрудниками полиции, достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств, местному жителю назначено наказание в виде двух лет принудительных работ с ежемесячным удержанием 10% заработка в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года.

Кроме того, в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ транспортное средство, использованное при совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ конфисковано и обращено в доход государства. Приговор вступил в законную силу.