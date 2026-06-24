На улицах российских городов начали появляться наклейки с обещанием «бесплатного Wi‑Fi» от мошенников

На улицах российских городов начали появляться наклейки с обещанием «бесплатного Wi‑Fi», которые на деле оказываются ловушкой для пользователей. Платформа «Мошеловка» Народного фронта рассказала, что мошенники массово расклеивают поддельные QR‑коды в местах отдыха, маскируя их под городской сервис.

Стикеры с QR‑кодами можно увидеть на скамейках, урнах, столиках летних кафе и даже поверх официальных информационных стендов. Люди сканируют их в надежде подключиться к интернету, но вместо этого попадают на фишинговые сайты. Такие ресурсы либо выманивают данные банковских карт, либо предлагают установить на телефон приложение, которое фактически является вредоносным ПО.

Эксперты «Мошеловки» предупреждают: в первом случае пользователи рискуют прямой потерей денег со счетов, во втором — утечкой личной информации и перехватом СМС‑сообщений, в том числе для входа в банковские и госслужбы. Рост активности аферистов напрямую связан с сезонным увеличением посещаемости общественных пространств.

Горожанам рекомендуют проявлять особую осторожность и критично относиться к уличным QR‑кодам. Не стоит сканировать наклейки, размещенные вне официальных стендов или явно сделанные кустарно, а при подключении к интернету лучше пользоваться только проверенными точками доступа — теми, что предоставляет администрация заведений или муниципальные сервисы, пишет Самарская газета.

Официальные точки Wi‑Fi в Самарской области — https://digital.samregion.ru/publichnye-tochki-dostupa-k-seti-internet/.