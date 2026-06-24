изменения в ЕГЭ по обществознанию внесут через два года

Изменения в ЕГЭ по обществознанию в связи с появлением новых учебников будут внесены через два года, заявил в рамках ПМЮФ глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Через два года будет изменение в Едином государственном экзамене по обществознанию… В следующем учебном году никаких изменений в предмете "Обществознание" не будет, потому что ребята учатся по действующей программе", - сказал Кравцов на сессии "Законотворчество и национальные правовые традиции".

Ранее замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова заявила, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11-х классов.

XIV Петербургский международный юридический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня, пишет РИА Новости.