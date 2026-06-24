В Сызрани в ДТП пострадала пьяная женщина

23 июня на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно‑транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек.

В Сызрани в ДТП пострадала женщина. Как следует из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, 23.06.2026 в 00:01 41‑летняя женщина, управляя автомобилем BMW X3, двигалась по проспекту Гагарина в направлении улицы Монастырской. В районе дома № 4 женщина-водитель не выбрала скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением, и совершила наезд на препятствие — опору линии электропередачи, расположенную слева по ходу движения. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, после осмотра отпущена. По данным Госавтоинспекции, женщина находилась за рулём в состоянии алкогольного опьянения.