В ряде регионов РФ вступают в силу новые лимиты на топливо

Первым о приостановке продажи всех видов топлива на АЗС Крыма сообщил глава республики Сергей Аксенов. Как ранее сообщал OBOZ.INFO, запрет не распространяется только на транспорт государственных структур, которые поддерживают жизнеспособность и безопасность региона.

Похожая ситуация начала складываться во Владимирской области. Прямых лимитов не вводили, но глава региона Александр Авдеев отметил, что топливом в первую очередь обеспечивают критически важные службы: автомобили экстренных и коммунальных служб, общественный транспорт, поставщиков продукции, мусороперевозчиков и сельхозтоваропроизводителей.

Власти Саратовской области стараются не повторять «гречневого» ажиотажа 2020 года. Губернатор Роман Бусаргин заявил, что жители региона скупают топливо с солидным запасом, превышающим фактическую потребность. С 23 июня на территории Саратовской области на одну машину отводится не более 30 литров. В связи со сложившейся ситуацией, из-за которой логистика перегружена, ограничение продлится до 30 июня.

Во избежание необоснованного ажиотажа и спекуляции на топливном рынке в Омской области также ввели ограничения по литражу.

«На АЗС заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля. Вводятся ограничения по литражу: 40 литров – бензин 80 литров – дизельное топливо. На трассовых АЗС: 40 л – бензин 200 л – дизельное топливо – ограничений нет», – сообщил губернатор Виталий Хоценко в мессенджере MAX.

Кроме того, крупные сети АЗС поддерживают контроль отпуска топлива в регионах. Так, по данным регионального правительства Воронежской области, на заправочных станциях компании Лукойл ввели лимит на бензин (не более 30 литров в городе и не более 60 литров на трассе) и дизельное топливо (не более 60 литров в городе и 200 литров на трассе).

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, также сообщил о введении лимитов на продажу бензина на ряде АЗС, назвав это переходом на «ручной режим работы».

Кроме того, некоторые заправки временно приостановили работу.

Теперь объемы топлива рассчитываются для каждого потребителя индивидуально.

«Такие перебои по всей стране. На западе дронами ВСУ выведены из строя объекты нефтепереработки», – написал Игорь Кобзев в своем канале в MAX.

Локальные перебои отмечались в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Ростовской области. Впрочем, в правительстве проблемы объясняют традиционным летним сезоном и намеренно разогретым спросом.

Также по распоряжению ФАС России введен запрет на осуществление продаж бензина через маркетплейсы и онлайн-площадки.

«В частности, «Авито» скрыл объявления о торговле топливом на время доработки правил в этой категории. На цифровых платформах Ozon и Wildberries запрещена продажа топлива для автомобилей. Попытки создать карточки такого товара блокируются еще на этапе модерации, до их появления на электронной витрине маркетплейсов», – написали на сайте ведомства.