Две ведущие компании Самарской области стали участниками федерального проекта Производительность труда

В Самарской области продолжается работа по повышению эффективности реального сектора экономики. Сразу два предприятия региона — АО «Купинское» и МП «ТТУ» — официально присоединились к федеральному проекту «Производительность труда», реализуемому в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Новые партнеры проекта представляют ключевые, хотя и принципиально разные, секторы регионального хозяйства, что наглядно показывает межотраслевой характер инструментов бережливого производства.

Акционерное общество «Купинское» (с. Купино, Безенчукский район) является системообразующим сельхозпроизводителем в южной части области. Специализация предприятия — полный цикл производства животноводческой продукции: от выращивания крупного рогатого скота до выпуска пастеризованного молока и высококачественной мраморной говядины.

Продукция АО «Купинское» не только представлена на прилавках местных торговых сетей, но и поставляется в социальные учреждения региона — школы, больницы и детские сады, обеспечивая продовольственную безопасность муниципалитетов.

Муниципальное предприятие «Тольяттинское троллейбусное управление» (МП «ТТУ») обеспечивает безопасные и регулярные перевозки десятков тысяч жителей Автограда, выполняя важнейшую социальную функцию по доставке горожан к местам работы, учебы и отдыха. Повышение качества пассажирских перевозок и модернизация транспортной системы в регионе – одна из ключевых задач, поставленных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Внедрение бережливых технологий начнется с отдельных пилотных потоков. Рабочие группы новых партнеров пройдут полный цикл обучения, примут участие в эталонных улучшениях на пилотных производственных потоках. В дальнейшем эти решения будут масштабированы на другие производства. Общее время, отведенное федеральным проектом на диагностику и внедрение, составляет полгода.

Самарская область — один из лидеров среди регионов России по реализации федерального проекта «Производительность труда». С начала 2026 года к проекту присоединились уже 8 предприятий региона. Общее число участников с момента старта проекта в 2018 году достигло 228 компаний.

За это время более 3,5 тысяч сотрудников региональных предприятий прошли обучение принципам бережливых технологий. Совокупный экономический эффект от внедрения инструментов бережливого производства в регионе превысил 3 млрд рублей.

«Присоединение новых компаний из разных отраслей — от производства до сельского хозяйства и транспорта — подтверждает универсальность бережливых технологий. Бережливое производство помогает без капитальных затрат наращивать выработку, сокращать издержки и укреплять позиции на рынке. А для жителей региона это означает доступные цены, качественные товары и надежную работу транспорта», - подчеркивает врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.