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В Исаклах начинается расчистка пруда Школьный

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В Исаклах начинается расчистка пруда Школьный

В Исаклах начинается расчистка пруда Школьный. Работы запланированы на период до 2028 года за счёт субвенций из федерального бюджета. Это одно из системных мероприятий по оздоровлению водных объектов Самарской области. В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» в регионе продолжаются работы по расчистке реки Сызранки, а в рамках госпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области» в этом году приступят к расчистке пруда Барский в Шигонах и озера Приказное в Нефтегорском районе.

Пруд Школьный площадью 9,4 гектара расположен в центре села: здесь находятся спортивный комплекс, два оборудованных пляжа, храм, вдоль береговой линии благоустроены дорожки. Однако состояние самой акватории с годами ухудшилось.

Проектно-сметная документация была разработана в 2025 году. Мощность иловых отложений варьируется от 0,3 до 0,5 метра. Они способствуют размножению вредных микроорганизмов и активному росту водорослей и камыша, что приводит к снижению концентрации кислорода, замору рыбы и ухудшению качества воды. Местами в акватории встречаются поваленные деревья, а берега заросли древесно-кустарниковой порослью.

 «Благодаря федеральной поддержке мы решаем проблему, которая годами беспокоила жителей: заиливание и цветение воды. Рассчитываем, что после завершения работ водоём снова станет полноценной зоной отдыха для всех исаклинцев», – отметил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

В ходе расчистки планируется убрать 78 кубометров водной растительности и свыше 26 тысяч кубометров иловых отложений с помощью экскаватора-амфибии. На время проведения работ будет аккуратно демонтирован полюбившийся местным жителям арт-объект – макет подводной лодки. А после его вернут на прежнее место.

В результате расчистки будет улучшено экологическое состояние водного объекта и условия проживания для 4628 жителей села.

 

Фото – Минприроды Самарской области

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