В первом квартале текущего года Латвия стала крупнейшим зарубежным поставщиком водки в Россию. Об этом свидетельствуют данные национальных статистических служб, сообщает РИА «Новости». Объём импорта из этой страны составил 2,6 млн долларов.

На второй позиции с серьёзным отставанием находится Испания — её поставки составили 537,4 тысячи долларов.

Замкнула тройку лидеров Грузия с показателем в 203,7 тысячи. Почти идентичные цифры продемонстрировали Литва и Армения, ввезя продукции на 103,1 тысячи и 102,7 тысячи соответственно.

В списке заметных экспортёров также отметились Германия (73,4 тысячи), Эстония (42,4 тысячи) и Финляндия (31,8 тысячи). Замыкают перечень Франция и Италия с долями рынка на 24,7 и 18,7 тысячи долларов. Общий объём ввезённой в страну водки за отчётный период составил 3,7 миллиона.

Финансовый советник Алексей Родин связывает лидерство Латвии с активным поиском производителями и дистрибьюторами новых каналов сбыта на фоне меняющейся геополитики и торговых ограничений. Именно это, по его мнению, позволяет наращивать ввоз.