Тольяттинец украл коньяк и закуску из магазина

В отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение о хищении продуктов питания и спиртного из сетевого магазина. Работник торговой точки пояснил, что попытался остановить злоумышленника, но он скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя приметы грабителя, направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили работников магазина, провели осмотр помещения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных в магазине. В ходе изучения видеозаписей, оперуполномоченные узнали в грабителе местного жителя, ранее судимого за имущественные преступления.

Полицейские установили местонахождение безработного мужчины 1990 года рождения, задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса местный житель признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что похищенный коньяк и продукты питания он употребил.

Отделом дознания ОП по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям.