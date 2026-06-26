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Победители региональных этапов конкурса «Лучший по профессии» и проекта «МолоТ» получили награды

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Победители региональных этапов конкурса «Лучший по профессии» и проекта «МолоТ» получили награды

Сегодня заместитель председателя Правительства Самарской области Вячеслав Романов вручил дипломы и награды победителям региональных этапов Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» и проекта ПФО для работающей молодежи «МолоТ». Оба конкурса проводились на территории региона министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области совместно с заинтересованными ведомствами и направлены на популяризацию рабочих профессий и чествование человека труда.

«Встречаясь с работодателями мы часто слышим от них запрос на проведение как можно большего количества мероприятий, которые популяризируют профессии, особенно рабочие профессии, - отметил Вячеслав Романов. - Вот такого рода конкурсы, конечно, важны для популяризации этих профессий. Планируем и в дальнейшем проводить и поддерживать профессиональные конкурсы по разным направлениям».

Общественный проект ПФО «МолоТ» проходит второй год, в нем принимают участие молодые представители предприятий реального сектора экономики. В этом году около 3000 специалистов из 30 предприятий участвовали в спортивных, интеллектуальных и творческих соревнованиях.

Лучшие результаты показали: АО «Авиаагрегат», АО «Самарагорэнергосбыт», ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара», АО «Авиакор - авиационный завод», филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс», АО «Самарский завод электромонтажных изделий», ООО «Нова», ООО «Газпром трансгаз Самара», АО «РКЦ «Прогресс», ООО «Оргэнергокапитал», Куйбышевская железная дорога - филиал ОАО «РЖД».

«Проект «МолоТ» мне нравится тем, что он объединяет молодежь всего региона, - прокомментировала Наталья Герасимова, начальник центра оценки, мониторинга персонала и молодежной политики Куйбышевской железной дороги. - Я не знаю такого проекта еще, где бы спортсмены со всех-всех предприятий могли бы объединиться и поучаствовать. У нас появилось очень много знакомых с других предприятий и это классно! Мы понимаем, что мы – Самарская область – одно большое целое».

Также наградили участников и победителей региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в шести номинациях: «Второй старт» - для ветеранов специальной военной операции, «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем», «Сварщик», «Механизатор», «Инспектор транспортной безопасности», «Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения». Этот конкурс проводится в рамках национального проекта «Кадры» по востребованным профессиям.

Наши победители:

Павел Веткин, персональный тренер (номинация «Второй старт» для ветеранов специальной военной операции);

Александр Бугров, геодезист-оператор АО «СМАРТС» (номинация «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем»);

Азамат Амангалиев, электрогазосварщик АО «ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА» (номинация «Сварщик»);

Дмитрий Краснов, мастер производственного обучения Губернского техникума м.р. Кошкинский (номинация «Механизатор»);

Сергей Бугров, инспектор транспортной безопасности Самарского метрополитена имени А.А. Росовского (номинация «Инспектор транспортной безопасности»);

Оксана Сёмкина, крестьянско-фермерское хозяйство «Семкина Оксана Владимировна» (номинация «Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения»).

«Конкурс был весьма интересный, я люблю развиваться по своей специальности, - поделился Александр Бугров, победитель в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем».   - Помимо того, что я поучаствовал и показал свои навыки, еще и познакомился с другими специалистами, узнал у них некоторые интересные профессиональные моменты, обменялся контактами».    

Участники, занявшие первые места в своих номинациях, представят Самарскую область на федеральных этапах, где будут бороться за главный приз -   1 000 000 рублей. Участники, занявшие второе и третье места, получат 500 000 и 300 000 рублей соответственно.

А осенью Самарская область станет площадкой для проведения федерального этапа конкурса в номинации «Второй старт». Уже более 60 регионов подали заявки на участие.

Фото – Волжская коммуна

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