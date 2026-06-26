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Студентка одного из самарских вузов, желая подзаработать, лишилась порядка 65 000 рублей

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Студентка одного из самарских вузов, желая подзаработать, лишилась порядка 65 000 рублей

По данным ГУ МВД России по Самарской области: заманчивое предложение о заработке поступило к 21-летней девушке в одном из мессенджеров. Неизвестный предложил студентке дистанционную работу с большой зарплатой и удобным графиком. Для успешного трудоустройства, по словам неизвестного, требовалось пройти собеседование по телефону, а после девушке предложили зарегистрироваться в «кабинете фриланса». По инструкции «работодателя» она перешла по указанной ссылке, ввела пароль, который пришёл ей смс-сообщением и обнаружила списание со своей банковской карты 13 000 рублей. Студентку убедили, что деньги списались ошибочно и их можно вернуть – для этого необходимо пройти еще одну регистрацию и продиктовать код.

В общей сложности молодая девушка лишилась около 65 000 рублей. Когда она позвонила в банковское учреждение и рассказала о случившемся, ей порекомендовали срочно обратиться в полицию и заблокировать банковскую карту. Студентка написала заявление в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. 

Теги: Мошенники

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