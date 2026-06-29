Гендиректор самарских «Крыльев Советов» снял вопрос о выплате «Зениту» 100 млн

«Крылья Советов» рассчитывают расплатиться с «Зенитом» до первого тура и разблокировать трансферы. Сумма зависшего долга – ровно сто миллионов рублей за переход нападающего Ивана Сергеева. Об этом гендиректор самарцев Тархан Джабраилов рассказал корреспонденту «Матч ТВ».

Напомним, 27 мая Палата по разрешению споров РФС ввела для клуба запрет на регистрацию новичков. Причина – жалоба питерцев на недополученную компенсацию плюс штрафные санкции за просрочку. Сейчас, по словам Джабраилова, идут переговоры с руководством «Зенита», и ситуацию планируют разрулить в самое ближайшее время, чтобы к старту чемпионата самарцы могли спокойно заявлять игроков, пишет Самара-МК.