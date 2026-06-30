Раскрывать лучшее в близких – это у нас семейное: чему научились семьи России за время участия в самом народном проекте

В преддверии финала конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», который пройдет с 5 по 8 июля, участники из разных регионов рассказали, что изменилось в их семьях за время проекта. Для одних конкурс стал первым большим опытом участия в масштабном семейном событии, для других – поводом чаще встречаться с родными, поднять семейные архивы, придумать новые традиции и увидеть близких с неожиданной стороны.

Конкурс «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стал для участников не просто возможностью поучаствовать в полуфинале и финале и побороться за главные призы проекта, но и способом собрать вместе разные поколения. Несколько семей рассказали свои истории, как благодаря участию в проекте дети предлагали идеи и брали ответственность, родители учились слушать, бабушки и дедушки вспоминали семейные истории, пели, готовились к заданиям и открывали для себя новые возможности и как у каждой семьи появилась своя маленькая традиция.



Семья Калязиных, Бардиных из Самарской области впервые приняла участие в конкурсе «Это у нас семейное». Для них проект стал большим семейным праздником, который длится уже год и не заканчивается – скоро семья поедет на финал. На дистанционном этапе родные собирались у старшего поколения за вечерним чаем, обсуждали задания и снимали видео. А на полуфинале в Уфе семейная история получила музыкальное продолжение. Дедушка Иван Григорьевич Бардин, член Союза писателей России, автор детских стихов и песен, исполнил для участников песню «День семьи», которая давно стала домашним гимном Калязиных, Бардиных. Уже по дороге на полуфинал он написал еще одну песню – «Уфа нас подружила всех!», посвященную поездке, новым знакомствам и семьям Приволжского федерального округа.

«Мы впервые вместе участвуем в таком масштабном конкурсе, и для нас это большое приключение. Бабушка и мама вспоминают вечерние чаепития, дети – каждое новое задание, а вся семья – момент, когда на церемонии награждения объявили нашу фамилию и вручили путевку в финал. Кто-то до последнего надеялся, кто-то просто поддерживал детей, но главное – мы были рядом и вместе услышали эту новость», – рассказал папа Дмитрий.



По словам семьи, конкурс помог им больше общаться лично и онлайн и поддерживать друг друга в сложные моменты. Дети Варвара и Роман отметили, что за время проекта родные стали лучше понимать друг друга, а взрослые увидели, как дети берут ответственность и доводят начатое до результата.



Для семьи Ханжиных, Харловых из Свердловской области одним из самых запоминающихся событий стал выход в финал по итогам дополнительных заданий. До этого семья прошла путь дистанционного этапа и полуфинала, по итогам которого им немного не хватило баллов для выхода в финал. Участники воспользовались возможностью выполнить дополнительные задания и получили заветное место в финале. Мама Наталья рассказывает, что особенно трогательной частью этой истории стало участие бабушки.

«Мы долго думали, как уговорить мою маму участвовать в таком большом проекте. Для нас семейная активность привычна, а для нее это меняло обычный ритм: видеоролики, съемки, публикации. В итоге оказалось, что она сама видела рекламу конкурса, но сомневалась в своих силах. А потом именно мама стала первой узнавать о новых заданиях, заходить в группу конкурса, писать комментарии и знакомиться с бабушками из других семей. Конкурс подарил ей вторую молодость и ощущение успеха», – рассказала Наталья Ханжина.

Одной из новых традиций семьи стал «День семейной машины времени». Его придумали во время дополнительных заданий. Теперь каждое 25 апреля семья планирует собираться вместе, делать фотографию, писать письма себе в будущее и складывать в коробку маленькие символы прошедшего года. Открыть такую семейную капсулу времени они планируют через десять лет.

Особенным испытанием для Ханжиных, Харловых стало задание «9 метров памяти», приуроченное ко Дню Победы. За короткий срок семье нужно было связать восемь десятилетий истории страны с историей своего рода и ответить на вопрос: «Что мы сделали, чтобы мир продолжался?». Родные созванивались с дальними родственниками, поднимали архивы, рассматривали старые фотографии и переносили семейные истории на большое полотно.



«Мы узнавали о жизни прабабушек и прадедушек, об их отношении к тому, что происходило в стране и мире. Потом запечатлели эти личные истории в рисунках на девяти метрах бумаги, а муж написал стихи. Это было наше самое искреннее видео, и оно откликнулось в сотнях сердец по всей России», – поделилась Наталья.

Семья Ковешниковых из Ставропольского края, хоть и не вышла в финал, за время конкурса открыла в себе и детях новые способности. Одним из самых запоминающихся заданий стало создание домашнего робота: каждый участник придумывал свое звено цепной реакции и воплощал его в жизнь. Так в семейном проекте соединились инженерный подход, фантазия и умение работать сообща.



«Конкурс помог нам поверить в себя. Это был наш первый опыт участия в таком масштабном проекте, и выход в полуфинал стал для нас настоящим праздником. Мы открыли в себе и своих детях новые способности: инженерный подход к разработке робота, творческие идеи, умение включаться в общее дело. Мы стали более сплоченными и уверенными в себе. Теперь с нетерпением ждем следующего сезона!» – рассказала мама Екатерина.

Семье также запомнилась финальная часть конкурсного дня полуфинала, когда участники запускали бумажные самолетики с желаниями. Ковешниковы верят, что желания обязательно сбудутся, потому что были загаданы в особенной, теплой атмосфере. А благодаря дополнительным заданиям у семьи появилась новая традиция – весной ходить в лес, наблюдать пробуждение природы и собирать мусор, чтобы забота о близких соединялась с заботой о месте, где они живут.

Семья Мелентьевых из Вологодской области благодаря конкурсу впервые выступила вместе на сцене и исполнила частушки собственного сочинения. Идея выросла из опыта первого сезона конкурса, где на полуфинале у участников была возможность показать талант. Мелентьевы пошли на репетицию в местную музыкальную школу, где им помогли поставить выступление, поработать над голосом, и выдали музыкальные инструменты, ложки, трещотки и маракасы. Дом культуры помог с костюмами и рассказал, как правильно носить детали народного образа.

«Мы выступили перед координатором и семьями. Было очень волнительно, даже страшно, голос дрожал. Но мы это сделали, получили удовольствие, и это здорово», – поделились участники семьи Мелентьевых.



А еще главным открытием для них стала вовлеченность старшего поколения. Бабушка активно включилась в задания, готовилась к викторине, изучала материалы в интернете, выписывала исторические даты и события.



«Это у нас семейное» – самый массовый проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Во втором сезоне конкурса зарегистрировался 726 191 человек – 196 576 семей из 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 82 странах. Финал проекта состоится с 5 по 8 июля. Победители станут известны в День семьи, любви и верности. Главные призы для них – 60 сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а все финалисты отправятся в семейные путешествия по России. Конкурс «Это у нас семейное» – часть национального проекта «Семья».



Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»