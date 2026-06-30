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В Самаре пройдет презентация нового современного электропоезда отечественного производства ЭП2ДМ

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1 июля 2026 года на первой платформе железнодорожного вокзала Самара состоится презентация нового современного электропоезда отечественного производства ЭП2ДМ, который получен Куйбышевской железной дорогой напрямую с завода производителя. 

1 июля 2026 года на первой платформе железнодорожного вокзала Самара состоится презентация нового современного электропоезда отечественного производства ЭП2ДМ, который получен Куйбышевской железной дорогой напрямую с завода производителя. 

В мероприятии примут участие начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев и Председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов. 

Данный поезд курсирует на направлении Самара – Сызрань и обслуживает следующие пригородные поезда:

поезд №7103 Самара (отпр.16.07) – Сызрань-1 (приб.18.00), по рабочим дням

поезд №7104 Сызрань-1 (отпр.08.44) – Самара (приб.10.44) по рабочим дням

На поезда №7103 и №7104 доступна продажа билетов с указанием места в вагоны № 5, 6, 7, 8

Поезд №7532 Сызрань-1 (отпр.04.40) – Мирная (приб.07.39) по выходным дням

Поезд №7565 Мирная (отпр.13.56) – Сызрань-1 (приб.16.56) по выходным дням

Теги: Самара

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