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Полицейские региона напомнили гражданам правила безопасного поведения на водоемах

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В Чапаевске сотрудники полиции провели профилактическую акцию «Безопасный водоём», призванную минимизировать риски несчастных случаев в период активного отдыха граждан у воды.

В Чапаевске сотрудники полиции провели профилактическую акцию «Безопасный водоём», призванную минимизировать риски несчастных случаев в период активного отдыха граждан у воды.

В ходе мероприятия полицейские посетили городской пляж, а также традиционные места отдыха на берегах озер и рек, где в формате доверительного диалога напомнили участникам акции о правилах безопасного поведения на водоёмах.

Сотрудники полиции акцентировали внимание отдыхающих на недопустимости купания в необорудованных местах, заплыва за ограничительные буйки и ныряния в незнакомых акваториях, поскольку подобные действия нередко становятся причиной серьёзных происшествий. Полицейские подчеркнули важность недопущения употребления алкоголя вблизи водоёмов, пояснив, что это существенно повышает вероятность трагедий.

Особое внимание сотрудники полиции уделили семьям с детьми: родителям разъяснили необходимость постоянного контроля за местонахождением ребёнка, рекомендовали проводить с ним регулярные беседы о правилах поведения вблизи воды и призвали не отпускать несовершеннолетних купаться без сопровождения взрослых.

В завершение мероприятия граждане поблагодарили полицейских за важную информацию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области         .

 

Фото:  ГУ МВД России по Самарской области

Теги: Полиция

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