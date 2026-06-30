В Сызрани завершили проектирование расчистки русла реки Крымзы

Завершили проектирование расчистки русла реки Крымзы в Сызрани. Проект предусматривает расчистку от зарослей и донных отложений на участке 10,9 км. Первый этап работ запланирован на 2027–2028 годы в рамках областной госпрограммы. Расчистка станет экологической основой для обновлённой городской набережной и позволит восстановить пропускную способность русла.



Также в Сызрани продолжается расчистка русла реки Сызранки по национальному проекту «Экологическое благополучие». До 2027 года будет расчищено еще 34 гектара акватории.

Фото: минприроды СО