Началась первая клиническая апробация разработанных в СамГМУ диагностических комплексов MioFace и MioSprut

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области полицейские задержали подозреваемых в краже из мясного магазина
В Самарской области задержали подозреваемых в краже из мясного магазина
Жительница Тольятти в надежде выигрывать на ставках отдала мошеннику более 1 млн рублей
Жительница Тольятти в надежде выигрывать на ставках отдала мошеннику более 1 млн рублей
Мэр Самары проверил ход работ на объектах реконструкции сетей
Мэр Самары проверил ход работ на объектах реконструкции сетей
Ради тещи житель Самарской области погасил долг свыше полумиллиона рублей
Ради тещи житель Самарской области погасил долг свыше полумиллиона рублей
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Начало»: психология и кино»
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Начало»: психология и кино»
В Самаре отметили труд добровольцев Всероссийского голосования за благоустройство
В Самаре отметили труд добровольцев Всероссийского голосования за благоустройство
В автошколах может появиться обучение на праворульных машинах.
В автошколах может появиться обучение на праворульных машинах
Цены на запчасти для отдельных иномарок выросли до 20%
Цены на запчасти для отдельных иномарок выросли до 20%
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.06
1.43
EUR 87.4
1.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Начало»: психология и кино»
25 июня в СОУНБ состоится лекция «Внутренний ребёнок: как перестать себя критиковать и наказывать»
Андрей Кочетков расскажет в «ЗИМ Галерее», почему Самара – не столица
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Началась первая клиническая апробация разработанных в СамГМУ диагностических комплексов MioFace и MioSprut

177
Началась первая клиническая апробация разработанных в СамГМУ диагностических комплексов MioFace и MioSprut

Началась первая клиническая апробация специализированных диагностических устройств MioFace и MioSprut, разработанных в Центре НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета Минздрава России. Устройства предназначены для функциональной оценки состояния мышечной системы человека с применением технологий электромиографии (ЭМГ). Апробация проводится в многопрофильной клинике Постникова под руководством заведующего кафедрой терапевтической стоматологии с курсом остеопатии СамГМУ Михаила Постникова.

Первым этапом стало внедрение аппарата MioFace в работу стоматологического отделения клиники. Устройство предназначено для объективной оценки функционального состояния жевательных и мимических мышц, выявления мышечных асимметрий и скрытых дисфункций челюстно-лицевой области. Полученные данные позволяют специалистам более точно оценивать состояние пациента и контролировать динамику лечения.

В рамках апробации уже проведены первые исследования. На пациенте детского возраста, с согласия законного представителя, выполнили сравнительную диагностику с использованием аппарата MioFace и зарубежной электромиографической системы итальянского производства. Исследование проводилось до и после остеопатической коррекции, которая направлена на устранение функциональных ограничений и восстановление баланса мышечно-скелетной системы у пациента, проходящего ортодонтическое лечение. Сравнение результатов, полученных на отечественном и зарубежном оборудовании, позволит оценить точность, информативность и практическую применимость разработанного комплекса в клинической практике.

В ближайшее время в клинику будет передано второе устройство — MioSprut. Аппарат предназначен для цифрового измерения биопотенциалов мышц туловища и конечностей слева и справа у детей и взрослых при различных соматических дисфункциях. Использовать систему планируется в работе остеопатической службы клиники.

Совместное применение MioFace и MioSprut позволит одновременно регистрировать данные по 16 каналам, что существенно расширяет диагностические возможности специалистов. По сравнению с традиционными малоканальными системами, такой подход обеспечивает более высокую точность и информативность функциональной диагностики.

“Результаты клинической апробации станут основой для дальнейшего совершенствования аппаратно-программного комплекса и расширения возможностей его применения в стоматологии, остеопатии, реабилитации и спортивной медицине”, — отметила директор Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ Айкуш Назарян.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Началась первая клиническая апробация разработанных в СамГМУ диагностических комплексов MioFace и MioSprut
29 июня 2026  09:26
Началась первая клиническая апробация разработанных в СамГМУ диагностических комплексов MioFace и MioSprut
177
2 июля с 10:00 до 14:00 на Некрасовском спуске набережной Волги пройдет бесплатная акция для совершеннолетних жителей региона по профилактике и ранней диагностике рака кожи.
26 июня 2026  17:13
Самарцев приглашают пройти профилактический осмотр на набережной
1125
Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) Минздрава России успешно прошел постаккредитационный мониторинг в Независимом агентстве аккредитации и рейтинга (НААР/IAAR).
26 июня 2026  15:26
СамГМУ подтвердил соответствие международным стандартам образования по итогам мониторинга
1078
В современном модульном здании Волжской районной клинической больницы помощь будут получать жители посёлка и близлежащего населённого пункта Культура.
26 июня 2026  14:29
В посёлке Ровно-Владимировка строят новый ФАП
1011
В апреле 2026 года во врачебную амбулаторию села Подстёпки трудоустроилась врач-терапевт Елена Ковалёва. Её стаж в медицине – 20 лет.
26 июня 2026  14:23
«Земский доктор»: в Ставропольской больнице увеличивается число специалистов
1037
Современные условия для оказания медпомощи создаются во взрослом поликлиническом отделении №3 Чапаевской горбольницы. В трёхэтажном здании уже обновлены первый и третий этажи, сейчас проводятся работы на втором этаже.
25 июня 2026  22:10
В Чапаевске идёт капремонт 2 этажа взрослой поликлиники
1195
Клиники СамГМУ стали площадкой для апробации нового хирургического оборудования
25 июня 2026  10:24
Клиники СамГМУ стали площадкой для апробации нового хирургического оборудования
974
В Москве в театре «У Никитских ворот» подведены итоги Всероссийской премии «СоУчастие» за вклад в развитие донорства крови и костного мозга.
24 июня 2026  17:16
Региональная Служба крови стала победителем во Всероссийской премии «СоУчастие»
1241
Самарскую область посетили специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России с рабочим визитом.
24 июня 2026  15:35
Федеральные эксперты провели мониторинг онкослужбы региона
1229
24 июня 2026  15:24
Косметология в Самаре: кому нужна лицензия и как её получить
713
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 28 июня местами в Самарской области ожидается гроза, возможен град
28 июня 2026  12:46
В ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 28 июня местами в Самарской области ожидается гроза, возможен град
1217
Вячеслав Федорищев поздравил самарскую молодежь с Днем молодежи России
27 июня 2026  13:04
Вячеслав Федорищев поздравил самарскую молодежь с Днем молодежи России
1188
В ТК «Гудок» в Самаре провели масштабное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня молодёжи: ФОТО
27 июня 2026  12:37
В ТК «Гудок» в Самаре провели масштабное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня молодёжи: ФОТО
1532
Шестой кассационный суд снизил срок экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину
26 июня 2026  12:49
Шестой кассационный суд снизил срок экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину
700
Сегодня, 25 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил медали «За особые успехи в учении» одним из лучших выпускников школ, достигших высоких результатов в учебе и сдаче единого государственного экзамена.
25 июня 2026  17:47
Глава региона Вячеслав Федорищев  вручил медали «За особые успехи в учении»
1035
Весь список