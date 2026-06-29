Началась первая клиническая апробация разработанных в СамГМУ диагностических комплексов MioFace и MioSprut

Началась первая клиническая апробация специализированных диагностических устройств MioFace и MioSprut, разработанных в Центре НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета Минздрава России. Устройства предназначены для функциональной оценки состояния мышечной системы человека с применением технологий электромиографии (ЭМГ). Апробация проводится в многопрофильной клинике Постникова под руководством заведующего кафедрой терапевтической стоматологии с курсом остеопатии СамГМУ Михаила Постникова.

Первым этапом стало внедрение аппарата MioFace в работу стоматологического отделения клиники. Устройство предназначено для объективной оценки функционального состояния жевательных и мимических мышц, выявления мышечных асимметрий и скрытых дисфункций челюстно-лицевой области. Полученные данные позволяют специалистам более точно оценивать состояние пациента и контролировать динамику лечения.

В рамках апробации уже проведены первые исследования. На пациенте детского возраста, с согласия законного представителя, выполнили сравнительную диагностику с использованием аппарата MioFace и зарубежной электромиографической системы итальянского производства. Исследование проводилось до и после остеопатической коррекции, которая направлена на устранение функциональных ограничений и восстановление баланса мышечно-скелетной системы у пациента, проходящего ортодонтическое лечение. Сравнение результатов, полученных на отечественном и зарубежном оборудовании, позволит оценить точность, информативность и практическую применимость разработанного комплекса в клинической практике.

В ближайшее время в клинику будет передано второе устройство — MioSprut. Аппарат предназначен для цифрового измерения биопотенциалов мышц туловища и конечностей слева и справа у детей и взрослых при различных соматических дисфункциях. Использовать систему планируется в работе остеопатической службы клиники.

Совместное применение MioFace и MioSprut позволит одновременно регистрировать данные по 16 каналам, что существенно расширяет диагностические возможности специалистов. По сравнению с традиционными малоканальными системами, такой подход обеспечивает более высокую точность и информативность функциональной диагностики.

“Результаты клинической апробации станут основой для дальнейшего совершенствования аппаратно-программного комплекса и расширения возможностей его применения в стоматологии, остеопатии, реабилитации и спортивной медицине”, — отметила директор Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ Айкуш Назарян.