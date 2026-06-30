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На заседании областного парламента губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги совместной работы и обозначил приоритеты

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Во вторник, 30 июня, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в 67-м пленарном заседании Самарской Губернской Думы, которое провел председатель областного парламента Геннадий Котельников.

Во вторник, 30 июня, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в 67-м пленарном заседании Самарской Губернской Думы, которое провел председатель областного парламента Геннадий Котельников. Заседание стало завершающим для депутатов VII созыва.
Обращаясь к парламентариям, глава региона подвел итоги работы, а также обозначил приоритеты дальнейшей деятельности.
«Фундаментальные изменения, которые вы инициировали своими законопроектами, по-настоящему повлияли на жизнь Самарской области», – отметил Вячеслав Федорищев, поблагодарив депутатов за совместную работу.
Руководитель области подчеркнул: работа депутатского корпуса VII созыва была сопряжена с серьезными испытаниями – это и период пандемии, когда требовались нестандартные решения, и специальная военная операция, и санкционное давление.
«Поддерживая отрасли экономики, мы в то же время поддерживаем фундаментальные и самые сильные предприятия всей нашей страны: и в нефтегазовом секторе, и в области авиастроения, и в области автомобилестроения. Поэтому та работа, которая была проведена вами, в том числе, повлияла на экономическое состояние в целом в России», – сказал губернатор.
VII созывом Думы было принято 659 законов Самарской области. Глава региона акцентировал внимание, что по многим направлениям были приняты по-настоящему знаковые региональные законы. Среди них – в части патентной системы, по поддержке малого и среднего предпринимательства, а также участников специальной военной операции и членов их семей.
На новый уровень, по словам Вячеслава Федорищева, вышло взаимодействие исполнительной и законодательной власти. Сближению позиций и командной работе способствовало подписанное в конце 2024 года соглашение. «Напомню: задача была сблизить позиции и в более командном ключе работать на благо жителей Самарской области, на благо нашего региона, – сказал губернатор. – Сегодня виден реальный эффект от реализации этого документа: на еженедельных оперативных совещаниях в правительстве принимают участие председатель областного парламента и руководители профильных комитетов Думы. У всех есть возможность в процессе обсуждения и принятия решений донести мнение людей».
В ходе заседания было отмечено, что 63-й регион, как и другие субъекты РФ, стоит перед серьезными вызовами. «В Самарской области уже работают инструменты, утвержденные Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Это и программа «Время героев», ее продолжение в регионе – «Школа героев», и создание, развитие фонда «Защитники Отечества», и многие другие направления, которые поддерживают ребят – участников специальной военной операции, их семьи», – акцентировал Вячеслав Федорищев.
Руководитель области, обратив внимание на необходимость более синхронизированной работы Государственной Думы РФ и Самарской Губернской Думы, обозначил приоритеты на предстоящий период, включая консолидацию всех сил для развития региона, работу с федеральным центром, в том числе по привлечению бюджетного софинансирования, обеспечению безопасности, а также подготовку к 450-летию Самары.
«Не так давно Президент России подписал Указ о праздновании 450-летия Самары. Мы знаем и помним, что это не про празднование, это фактически про нашу стратегию – возвращение Самарской области в те позиции, которые должны быть. Мы – индустриальный сильный регион. Здесь жили и живут талантливые и сильные люди. Наша задача, несмотря на все внешние вызовы, идти вперед», – сказал Вячеслав Федорищев.
Глава региона поблагодарил депутатов за совместную работу. Отдельные слова признательности Вячеслав Федорищев адресовал председателю Думы Геннадию Котельникову, который принял решение не участвовать в будущих выборах. Вместе с тем, губернатор акцентировал внимание на дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии.
«Усилим роль Совета ректоров в жизни региона. Это орган, который по-настоящему должен влиять на работу не только университетов и отраслей, но и в целом на жизнь Самарской области», – пояснил он.
На заседании Вячеслав Федорищев вручил региональные награды парламентариям, внесшим значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области и общественно полезную деятельность на благо жителей региона.
Со своей стороны, Геннадий Котельников поблагодарил губернатора Самарской области.
«Сегодня – заключительное заседание весенней сессии, но депутатский корпус, безусловно, готов, если понадобится, провести еще внеочередное заседание, – сказал председатель Самарской Губернской Думы. – Наша главная цель – чтобы жители Самарской области жили лучше, спокойнее и с уверенностью в завтрашнем дне. Этот созыв был непростым. Но, как сказал наш Верховный Главнокомандующий, Президент России Владимир Владимирович Путин, ни одного метра земли мы никому не отдадим. Это наша задача, и мы обязаны обеспечить ее решение».

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

 

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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