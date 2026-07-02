Гарантийный фонд помог региональному бизнесу привлечь 1,3 миллиарда рублей на развитие

Я нашел ошибку
Главные новости:
Основная доля нарушений связана с отходами — несанкционированными сбросами мусора на контейнерных площадках и в других не предназначенных для этого местах.
Эконадзор Минприроды СО вынес в июне 47 постановлений за нарушения
В Самарской области на 2026 год запланирован капитальный ремонт 30 школ и 9 детских садов.
Школы и детские сады региона готовятся к новому учебному году
Новый состав на линии уже три недели на маршрутах до Сызрани и обратно. Второй состав также доставлен в регион, сейчас ведутся пусконаладочные процедуры.
Более 18 тысяч пассажиров перевезено за июнь новым составом электропоезда в Самарской области
 В Милане стартовал один из самых престижных планетарных турниров по роллер-спорту - Кубок мира под эгидой международной федерации World Skate.
Спортсменка из Самарской области Анна Кукушкина - победитель Кубка мира по роллер-спорту в Италии
 Возможности профессионального становления и карьерного роста Вячеслав Федорищев обсудил с выпускниками вузов региона. Встреча с отличниками состоялась 2 июля.
Вячеслав Федорищев обсудил с выпускниками вузов региона возможности профессионального становления и карьерного роста
Министерство туризма Самарской области совместно с региональным отделением фонда «Защитники Отечества» организовали благотворительную историко-патриотическую экскурсию для ветеранов боевых действий и семей участников специальной военной операции.
В Самаре провели благотворительную историко-патриотическую экскурсию для ветеранов боевых действий и семей участников СВО
1 июля в Самаре стартовала работа основных площадок проекта «Самара в движении» – на Первомайском спуске и на площадке «Место силы» на пляжах, а также в парке им. 50-летия Октября и парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.
«Самара в движении»: первые тренировки прошли на городских пляжах и в парках
В актовом зале ГУ МВД России по Самарской области состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам совместной образовательной программы Самарского государственного экономического университета и Главного управления МВД России по Самарской о
Руководство областного ГУ МВД поздравило выпускников образовательной программы «Обеспечение законности и правопорядка».
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.27
0
EUR 89.18
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре провели благотворительную историко-патриотическую экскурсию для ветеранов боевых действий и семей участников СВО
Мероприятия Музея Рязанова и Музея-галереи «Заварка» ко Дню семьи, любви и верности пройдут 8 июля
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Начало»: психология и кино»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Гарантийный фонд помог региональному бизнесу привлечь 1,3 миллиарда рублей на развитие

248
Предприниматели Самарской области в I полугодии 2026 привлекли льготное финансирование на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей, благодаря программам регионального Гарантийного фонда. 

Предприниматели Самарской области в I полугодии 2026 привлекли льготное финансирование на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей, благодаря программам регионального Гарантийного фонда. 
Всего за 6 месяцев текущего года ГФСО профинансировал 128 проектов на 480 млн рублей. Также Фонд предоставил 42 поручительства, которые помогли предпринимателям привлечь 838 млн рублей на развитие. 
«В Самарской области доступны инструменты льготного финансирования, помогающие бизнесу запускать новые проекты и активно развивать текущие производства. Спрос на эти меры поддержки остается высоким, и мы постоянно их совершенствуем, ориентируясь на потребности предпринимателей», - отметил заместитель председателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
ГФСО работает с предпринимателями по двум направлениям: региональный институт развития предоставляет льготные микрозаймы до 5 млн рублей по ставкам от 3% до 14,25% годовых и поручительства для получения кредитов в коммерческих банках. 
«Благодаря финансовой поддержке ГФСО мы разработали и произвели новые средства для волос и для тела, - поделилась своим опытом Светлана Горелова, основательница бренда косметики Mafic Cosmetics. - Помимо затрат на само производство, средства ушли на логистические услуги, разработку упаковки, дизайн. У нас расширилась линейка, увеличилось количество выпускаемых товаров, и, как следствие, повысилась популярность бренда».
Обратиться за финансовой поддержкой Гарантийного фонда и получить консультацию по действующим программам можно в региональном центре «Мой бизнес», по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, оф.508. 
Подробнее о финансовых продуктах также можно узнать на едином портале господдержки mybiz63.ru или по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63. 
Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
На Московском шоссе в Самаре временно отключили светофор
2 июля 2026  11:59
На Московском шоссе в Самаре временно отключили светофор
294
В Самаре 1 июля 2026 года оказался перекрыт важный перекрёсток исторической части города.
1 июля 2026  12:53
В Самаре 1 июля 2026 года оказался перекрыт важный перекрёсток исторической части города
563
Самарские инновации в здоровое долголетие: медработники и организации объединяются для сохранения здоровья сотрудников
1 июля 2026  10:04
Самарские инновации в здоровое долголетие: медработники и организации объединяются для сохранения здоровья сотрудников
1355
Во вторник, 30 июня, Губернатор Самарской области, Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание Президиума регполитсовета. Он впервые собрался в обновленном составе, который был сформирован по ит
30 июня 2026  21:30
Вячеслав Федорищев провел заседание Президиума регполитсовета «Единой России»
882
Во вторник, 30 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве региона. В повестку было вынесено сразу несколько ключевых вопросов, включая обеспечение потребителей топливом.
30 июня 2026  18:54
На оперативном совещании Вячеслав Федорищев обозначил задачи по стабилизации ситуации на топливном рынке региона
932
Весь список