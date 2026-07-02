Гарантийный фонд помог региональному бизнесу привлечь 1,3 миллиарда рублей на развитие

Предприниматели Самарской области в I полугодии 2026 привлекли льготное финансирование на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей, благодаря программам регионального Гарантийного фонда.

Всего за 6 месяцев текущего года ГФСО профинансировал 128 проектов на 480 млн рублей. Также Фонд предоставил 42 поручительства, которые помогли предпринимателям привлечь 838 млн рублей на развитие.

«В Самарской области доступны инструменты льготного финансирования, помогающие бизнесу запускать новые проекты и активно развивать текущие производства. Спрос на эти меры поддержки остается высоким, и мы постоянно их совершенствуем, ориентируясь на потребности предпринимателей», - отметил заместитель председателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

ГФСО работает с предпринимателями по двум направлениям: региональный институт развития предоставляет льготные микрозаймы до 5 млн рублей по ставкам от 3% до 14,25% годовых и поручительства для получения кредитов в коммерческих банках.

«Благодаря финансовой поддержке ГФСО мы разработали и произвели новые средства для волос и для тела, - поделилась своим опытом Светлана Горелова, основательница бренда косметики Mafic Cosmetics. - Помимо затрат на само производство, средства ушли на логистические услуги, разработку упаковки, дизайн. У нас расширилась линейка, увеличилось количество выпускаемых товаров, и, как следствие, повысилась популярность бренда».

Обратиться за финансовой поддержкой Гарантийного фонда и получить консультацию по действующим программам можно в региональном центре «Мой бизнес», по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, оф.508.

Подробнее о финансовых продуктах также можно узнать на едином портале господдержки mybiz63.ru или по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63.

Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области