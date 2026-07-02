Самара приняла первую «Гонку победителей»

Набережная Волги на один день превратилась в настоящий спортивный кластер, где царила атмосфера здорового азарта и товарищеской поддержки. В Самаре впервые прошел региональный этап Всероссийского физкультурно-спортивного праздника «Гонка победителей». Мероприятие, приуроченное ко Дню ветеранов боевых действий, собрало ветеранов боевых действий, героев специальной военной операции и их семьи, чтобы доказать: даже после тяжелых испытаний жизнь продолжается, а спорт объединяет сильнее любых преград.

Общественная организация «Федерация гребного спорта и морского многоборья «Скиф» (г. Москва) совместно с Фондом «Защитники Отечества» выступили организаторами фестиваля при всесторонней поддержке Правительства Самарской области. Партнёром выступил Самарский центр протезирования и ортопедии «Без барьеров», который не только оказал помощь в проведении фестиваля, но и подготовил для участников памятные подарки.

Для региона этот праздник стал знаковым событием. Впервые ветераны боевых действий, участники СВО и их дети встали в одну шеренгу не просто как зрители, а как полноценные участники состязаний. Это подчеркнула и руководитель самарского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова:

«Самарская область – это спортивная держава, и Россия – спортивная держава. Мы всегда стараемся, чтобы наши ребята, наши ветераны осваивали новые виды спорта, находили в этом радость и силу для новых побед в жизни».

В борьбу вступили 5 команд, каждая из которых состояла из 9 человек. Участников ждали 7 разнообразных этапов, где ловкость сочеталась с интеллектом, а личная выносливость – с командным взаимодействием.

Программа стартовала с морской комбинированной эстафеты, где бойцам пришлось надевать спасательные жилеты, метать спасательный круг и кранцы, а также бежать с веслом. Затем команды проверили свою тактическую подготовку в лазертаге, померились силой в перетягивании каната и проявили эрудицию в морской викторине. Особый адреналин добавила сборка туристической палатки на скорость, где от каждого из трех участников зависел общий результат.

Безусловно, одним из самых зрелищных испытаний стала гонка на шлюпках ЯЛ-6 на дистанции 200 метров. Для многих выход на воду стал настоящим дебютом. Перед стартом опытные инструкторы тщательно объяснили технику гребли, но главное решение принималось уже на дистанции – именно там решали командный дух и слаженность.

«Это настоящий, реальный вид спорта, в котором принимают участие и взрослые и дети, — отметил Президент федерации гребного спорта морского многоборья г. Москва Юрий Зеликович. — Соревнования проходят на всех рангах и уровнях: от первенства России до чемпионатов мира. Сегодня наши участники делают первые шаги в освоении яла, и это здорово».

Завершающим аккордом соревновательной программы стала эстафетная гонка на гребных тренажерах, где каждый член команды выкладывался по максимуму в течение 60 секунд, передавая эстафету товарищу.

Атмосферу праздника создавали не только участники, но и их верные болельщики. Родные и близкие приехали поддержать своих героев из разных уголков Самарской области — Тольятти, Чапаевска и других. Их голоса звучали громче волжских волн, придавая сил спортсменам.

По итогам напряженной борьбы уверенную победу одержала команда из Чапаевска.

«Наша команда активно готовилась, тренировалась перед поездкой в Самару, — поделилась эмоциями социальный координатор г.о. Чапаевск Юлия Чебурахина. — Мы приехали исключительно за победой и с самого начала были настроены решительно. Эта победа — итог наших общих усилий!».

После торжественной церемонии закрытия и награждения дипломами и памятными сувенирами состоялось выступление супруги участника СВО — лауреата премии Губернатора Самарской области, обладателя Гран-При и дипломанта всероссийских и международных конкурсов Марии Галайды. Ее проникновенное музыкальное исполнение стало тем самым финальным аккордом, который напомнил всем присутствующим: победа на поле боя начинается с победы в сердце, и такие мероприятия — лучшее тому подтверждение.

Фото: Защитники Отечества | Самарская область