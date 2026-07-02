У самарских росгвардейцев стартовал летний период подготовки

Летний период подготовки начался в Управлении Росгвардии по Самарской области. В течение ближайших месяцев сотрудникам и военнослужащим силового ведомства предстоит пройти специальную программу, направленную на повышение уровня слаженности, профессионализма и готовности подразделений к выполнению служебно-боевых задач в современных условиях. В первый день учебного периода с личным составом управления проведены занятия по военно-политической подготовке, в ходе которых были озвучены задачи на предстоящий период, доведены военно-политическая и социально-экономическая обстановка в стране, а также изменения в нормативных правовых актах. Учебный процесс дополнили комплексные занятия, в ходе которых росгвардейцам напомнили требования безопасности при занятиях физической культурой и спортом, на занятиях по огневой подготовке, а также необходимые требования безопасности при эксплуатации войскового и личного транспорта. При этом внимание представителей войск правопорядка акцентировали на вопросах оказания доврачебной помощи при травмах, профилактике заболеваний, защите от высоких температур, мерам предупреждения теплового и солнечного ударов, действиям при укусах клещей, а также соблюдению правил пожарной безопасности и пользования средствами пожаротушения. Особое внимание в первый день нового учебного периода было уделено такому актуальному вопросу, как применение беспилотных летательных аппаратов и противодействие им. Завершится летний период подготовки итоговой проверкой, в ходе которой будет оценен уровень боевой, профессиональной, служебной и физической подготовки личного состава.

Фото: пресс-служба УФСВНГ по Самарской области